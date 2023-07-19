سلة - آنسات مصر تودعن كأس العالم للشابات رغم تألق جنى الألفي

ودعت آنسات مصر تحت 19 عاما منافسات كأس العالم للشابات بعد الخسارة أمام ليتوانيا.

وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد منافسات كأس العالم للآنسات تحت 19 عاما حتى 23 يوليو الجاري.

وخسر منتخب آنسات مصر أمام ليتوانيا بنتيجة 86-64 في مباراة قوية ومتكافئة في الشوط الأول.

وتفوقت لاعبات ليتوانيا في الفترة الثالثة.

وكانت آنسات مصر قد حققن انتصارا تاريخيا على الصين في دور المجموعات بنتيجة 60-56.

ورغم الخسارة أمام ليتوانيا قدمت جنى الألفي لاعبة منتخب مصر مباراة رائعة شهدت تسجيلها 28 نقطة كأكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط.

كما نجحت جنى الألفي في تحقيق 13 متابعة ناجحة.

ويشارك منتخب مصر للمرة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للسيدات.

ويلعب منتخب مصر يوم الجمعة ضد المهزوم من مواجهة إسبانيا أمام تايوان لتحديد المراكز من 9 إلى 16.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المصري هي تحقيق المركز الثاني عشر في النسخة الماضية.