المصري يعلن عبر في الجول زيادة عدد حضور نهائي كأس الرابطة المصرية

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 16:28

كتب : عمرو نبيل

لاعبو المصري يحيون الجماهير بعد الفوز على الإسماعيلي

كشف النادي المصري في تصريحات خاصة لـFilGoal.com عن زيادة عدد الحضور في نهائي كأس الرابطة المصرية استجابة لمطالب النادي المصري.

وقال رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "رابطة الأندية بالتنسيق مع الأمن استجابوا لمطالب المصري برفع عدد الحضور في نهائي كأس الرابطة إلى أكثر من 5000".

وأضاف "سيتم طرح حصة جديدة من التذاكر للبيع خلال ساعات".

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النادي المصري يواجه سيراميكا كليوباترا مساء السبت المقبل على استاد برج العرب، في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وأصدر النادي المصري بيانا رسميا صباح اليوم الأربعاء، يعلن فيه مقاطعة مجلس الإدارة لحضور اللقاء من الملعب، متهما رابطة الأندية بعدم الحياد على خلفية طرح عدد قليل من التذاكر للمباراة.

كان المصري قد تأهل للنهائي على حساب فيوتشر بعد الفوز بركلات الترجيح، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا على حساب الاتحاد السكندري بركلات الترجيح أيضا.

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