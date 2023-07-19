محمد مغربي: الأهلي لم يتحدث معي.. وإمام عاشور إضافة كبيرة

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

محمد مغربي - سموحة

كشف محمد مغربي لاعب الأهلي المعار لصفوف سموحة عن مستقبله بالموسم المقبل.

وقضى مغربي النصف الثاني من الموسم الحالي معارا من الأهلي إلى سموحة.

وقال مغربي عبر القناة الأولى: "مستمر مع نادي سموحة في الموسم المقبل. لم يحدث أي جديد حتى الآن مع النادي الأهلي، وعقدي مازال مستمر مع سموحة حتى نهاية الموسم المقبل".

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وأضاف "لم يتحدث معي النادي الأهلي حتى الآن، خرجت للإعارة حتى أثبت نفسي وأعود لبيتي مجددا، أشعر بالراحة مع نادي سموحة وأشارك باستمرار مع الفريق تحت قيادة أحمد سامي"

وشدد "أتمنى العودة لصفوف النادي الأهلي، لكنني أرى أنني مازلت احتاج للتطور وبلاشك حلم أي لاعب هو ارتداء قميص الأهلي وهذا هدفي بالفعل".

وواصل "هدفي في الوقت الحالي هو إثبات نفسي والعودة للنادي الأهلي، ثم طموحي الخروج للاحتراف في ناد كبير".

وعن طموحه مع المنتخب الأولمبي كشف "طموحنا هو تحقيق ميدالية في الأولمبياد بكل تأكيد، لدينا لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، تطورنا كثيرا تحت قيادة روجيرو ميكالي".

وعلق مغربي على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور قائلا: "إمام عاشور لاعب كبير وإمكانياته ممتازة، وسيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي، أتمنى له التوفيق".

الأهلي كان قد قطع إعارة مغربي لفريق تيبليسي التشيكي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لنادي سموحة.

الأهلي سموحة محمد مغربي
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