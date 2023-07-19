الصفقة الخامسة.. بيرنلي يضم زكي العمدوني

أتم نادي بيرنلي الإنجليزي إجراءات التعاقد مع السويسري صاحب التونسي محمد زكي العمدوني.

وأعلن بيرنلي اليوم الأربعاء تعاقده مع العمدوني قادما من بازل السويسري لمدة 5 سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية

وأوضحت التقارير أن صفقة انتقال العمدوني كلفت بيرنلي 18 مليون جنيه إسترليني.

وبات العمدوني خامس صفقة يبرمها بيرنلي تحت قيادة فينسنت كومباني بعد العودة للدوري الإنجليزي.

وتعاقد بيرنلي هذا الصيف مع جوردان باير ودارا أوشيه ومايكل أوبافيمي ولورنس فيجورو.

العمدوني صاحب (22 عاما) يجيد في مركز المهاجم واختار اللعب لمنتخب سويسرا على حساب نسور قرطاج.

المهاجم الشاب خاض 52 مباراة بقميص لازل السويسري وسجل 22 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.