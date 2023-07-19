الصفقة الخامسة.. بيرنلي يضم زكي العمدوني
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 15:43
كتب : FilGoal
أتم نادي بيرنلي الإنجليزي إجراءات التعاقد مع السويسري صاحب التونسي محمد زكي العمدوني.
وأعلن بيرنلي اليوم الأربعاء تعاقده مع العمدوني قادما من بازل السويسري لمدة 5 سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية
وأوضحت التقارير أن صفقة انتقال العمدوني كلفت بيرنلي 18 مليون جنيه إسترليني.
وبات العمدوني خامس صفقة يبرمها بيرنلي تحت قيادة فينسنت كومباني بعد العودة للدوري الإنجليزي.
Eh-oh! 👋 pic.twitter.com/mPOHp7fmpe— Burnley FC 🏆 (@BurnleyOfficial) July 19, 2023
وتعاقد بيرنلي هذا الصيف مع جوردان باير ودارا أوشيه ومايكل أوبافيمي ولورنس فيجورو.
العمدوني صاحب (22 عاما) يجيد في مركز المهاجم واختار اللعب لمنتخب سويسرا على حساب نسور قرطاج.
المهاجم الشاب خاض 52 مباراة بقميص لازل السويسري وسجل 22 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.
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الصفقة الخامسة.. بيرنلي يضم زكي العمدوني 54 دقيقة | ميركاتو