بحضور الصفقات الجديدة وغياب وحيد.. قائمة ريال مدريد لمعسكر أمريكا

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 15:40

كتب : FilGoal

إشبيلية ضد ريال مدريد

أعلن ريال مدريد قائمة الفريق التي ستسافر للولايات المتحدة الأمريكية لخوض المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب وحيد وهو داني سيبايوس الذي تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق، بينما حضرت جميع الصفقات الجديدة وهم جود بيلينجهام وأردا جولير وخوسيلو وبراهيم دياز وفران جارسيا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي

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الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - دييجو بينيرو - فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولير - نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

وسيلعب ريال مدريد خلال المعسكر ضد ميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.

وسيبدأ ريال مدريد موسمه بمواجهة أتليتك بلباو على ملعب سان ماميس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ريال مدريد
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