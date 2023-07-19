خبر في الجول – فيوتشر يطلب 200 مليون جنيه نظير بيع رباعي الفريق لـ بيراميدز

استفسر نادي بيراميدز عن إمكانية الحصول على عمر كمال، ومحمود مرعي، ومهند لاشين، وأحمد عاطف رباعي فيوتشر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيوتشر حدد مبلغ 200 مليون جنيه نظير بيع الرباعي إلى بيراميدز؟

الزمالك جس نبض عمر كمال لضمه في وقت سابق هذا الصيف، فيما يملك مهند لاشين عروضا شفهية من الزمالك، وبيراميدز، بجانب عرض احتراف أوروبي.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد وضع عقود انتقاله إلى الزمالك في وقت سابق، قبل أن يضطر الفريق الأبيض للتخلي عنه إلى فيوتشر بسبب إيقاف النادي عن القيد.

عمر كمال الظهير الأيمن صاحب الـ29 عاما شارك في 28 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم 4 أهداف.

وشارك مهند لاشين في 36 مباراة رفقة فيوتشر. سجل فيهم هدفين.

أما محمود مرعي قلب الدفاع صاحب الـ25 عاما، فشارك في 35 مباراة بمختلف البطولات.

وأخيرا، لعب أحمد عاطف المهاجم صاحب الـ25 عاما في 32 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف.