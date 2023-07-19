خبر في الجول – فيوتشر يطلب 200 مليون جنيه نظير بيع رباعي الفريق لـ بيراميدز

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 15:33

كتب : حامد وجدي

فيوتشر

استفسر نادي بيراميدز عن إمكانية الحصول على عمر كمال، ومحمود مرعي، ومهند لاشين، وأحمد عاطف رباعي فيوتشر.

أحمد عاطف

النادي : فيوتشر

عمر كمال

النادي : فيوتشر

فيوتشر
بيراميدز

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيوتشر حدد مبلغ 200 مليون جنيه نظير بيع الرباعي إلى بيراميدز؟

الزمالك جس نبض عمر كمال لضمه في وقت سابق هذا الصيف، فيما يملك مهند لاشين عروضا شفهية من الزمالك، وبيراميدز، بجانب عرض احتراف أوروبي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – فيوتشر يحدد سعر بيع "بوبو" بعد اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز هدف بامبو الـ 50 يقود البنك الأهلي للفوز على فيوتشر التشكيل - فرصة المركز الثالث.. فيوتشر يحشد هجومه لمواجهة البنك الأهلي بينهم كريم وليد.. مصدر من فيوتشر لـ في الجول: انتهاء إعارة ثلاثي الأهلي

وكان عمر كمال عبد الواحد قد وضع عقود انتقاله إلى الزمالك في وقت سابق، قبل أن يضطر الفريق الأبيض للتخلي عنه إلى فيوتشر بسبب إيقاف النادي عن القيد.

عمر كمال الظهير الأيمن صاحب الـ29 عاما شارك في 28 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم 4 أهداف.

وشارك مهند لاشين في 36 مباراة رفقة فيوتشر. سجل فيهم هدفين.

أما محمود مرعي قلب الدفاع صاحب الـ25 عاما، فشارك في 35 مباراة بمختلف البطولات.

وأخيرا، لعب أحمد عاطف المهاجم صاحب الـ25 عاما في 32 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف.

الدوري المصري عمر كمال مهند لاشين محمود مرعي أحمد عاطف
نرشح لكم
خبر في الجول – خطوة تفصل إيهاب جلال عن تدريب الاتحاد السكندري الصفقة الخامسة.. بيرنلي يضم زكي العمدوني خبر في الجول – فيوتشر يحدد سعر بيع "بوبو" بعد اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز ريليفو: سوسيداد أتم اتفاقه مع ريال مدريد على ضم أودريوزولا خبر في الجول - زد يضم لاعب منتخب جامبيا للشباب مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير والتر بواليا خبر في الجول - الأهلي في المرحلة الأخيرة لإتمام صفقة سوزا.. وخطوة نحو المترجم خبر في الجول - البنك الأهلي يحصل على توقيع حسن شاهين حارس المقاولون
أخر الأخبار
خبر في الجول – خطوة تفصل إيهاب جلال عن تدريب الاتحاد السكندري 13 دقيقة | الدوري المصري
سلة - آنسات مصر تودعن كأس العالم للشابات رغم تألق جنى الألفي 17 دقيقة | كرة سلة
المصري يعلن عبر في الجول زيادة عدد حضور نهائي كأس الرابطة المصرية 26 دقيقة | الكرة المصرية
محمد مغربي: الأهلي لم يتحدث معي.. وإمام عاشور إضافة كبيرة 49 دقيقة | الدوري المصري
عمر معوض يخوض معايشة مع ريال بيتيس بعد طلب النادي الإسباني ساعة | الكرة المصرية
الصفقة الخامسة.. بيرنلي يضم زكي العمدوني ساعة | ميركاتو
بحضور الصفقات الجديدة وغياب وحيد.. قائمة ريال مدريد لمعسكر أمريكا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – فيوتشر يطلب 200 مليون جنيه نظير بيع رباعي الفريق لـ بيراميدز ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي