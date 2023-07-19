خبر في الجول – فيوتشر يحدد سعر بيع "بوبو" بعد اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 15:05

كتب : حامد وجدي

محمد رضا بوبو رجل مباراة فيوتشر مع المصري

حدد نادي فيوتشر سعر بيع محمد رضا "بوبو" إلى أي فريق خلال الصيف الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيوتشر يستهدف بيع بوبو مقابل 2 مليون دولار.

يأتي السعر المحدد من قبل فيوتشر، وسط اهتمام الأهلي، والزمالك، وبيراميدز.

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فيوتشر حدد هذا المبلغ نظرا لأنهم ضموه من وادي دجلة مقابل 25 مليون جنيه مع وجود بند لحصول دجلة على نسبة 40% من قيمة إعادة بيعه بخلاف مبلغ 25 مليون جنيه يذهبون إلى فيوتشر كاملين.

مثال: إذا قرر فيوتشر بيع بوبو إلى فريق (أ) مقابل 40 مليون جنيه. يحصل دجلة على 40% من مبلغ 15 مليون جنيه الزائدة عن الـ25 مليون جنيه التي سيحصل عليها فيوتشر منفردا.

الأهلي عرض مبلغ 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 مليون متغيرات عن طريق وكلاء في وقت سابق، فيما عرض الزمالك ضمه بنفس الطريقة مقابل 25 مليون جنيه.

وخاض بوبو 27 مباراة مع فيوتشر في الدوري هذا الموسم وساهم في تسعة أهداف.

وسجل بوبو خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين خلال الموسم الحالي.

كما شارك بوبو - 22 عاما - مع فيوتشر في ثماني مباريات ببطولة الكونفدرالية.

وظهر بوبو لأول مرة بقميص منتخب مصر بالمشاركة أمام جنوب السودان في يونيو الماضي.

الدوري المصري الأهلي الزمالك بيراميدز محمد رضا بوبو
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