ريليفو: سوسيداد أتم اتفاقه مع ريال مدريد على ضم أودريوزولا

أتم ريال سوسيداد اتفاقه مع ريال مدريد لضم ألفارو أودريوزولا حسب شبكة ريليفو الإسبانية.

وفقا لريليفو فإن الاتفاق قد تم بين ريال مدريد وسوسيداد بالفعل وساهمت العلاقات الجيدة بين الفريقين في تسهيل عملية المفاوضات وإتمام الصفقة.

أودريوزولا كان قريبا من الرحيل في الصيف الماضي ولكن رغبته في انتظار عرض إنتر ميلان عطلت الأمر.

وخلال فترته مع ريال مدريد خرج أودريوزولا لفترتي إعارة مع فيورنتينا وبايرن ميونيخ.

صاحب الـ 27 عاما شارك مع ريال مدريد منذ بداية الموسم السابق في 5 مباريات فقط وكان في جميعهم كبديل.

وانضم أودريوزولا لريال مدريد في 2018 قادما من ريال سوسيداد وتوج مع الفريق بالدوري وكأس السوبر الإسباني بالإضافة إلى كأس العالم للأندية في مناسبتين.

وبشكل عام فإن أودريوزولا قد شارك مع ريال مدريد في 48 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع 10 آخرين.