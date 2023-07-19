رابطة الأندية تعلن إيقاف 378 مشجعا من الإسماعيلي لمباراتين في الموسم الجديد

أعلنت رابطة الأندية إيقاف 378 مشجعا من نادي الإسماعيلي لمدة مباراتين في الموسم الجديد.

ويأتي ذلك نظرا لما بدر من جماهير الإسماعيلي في مباراة الاتحاد السكندري بختام مبارياتهما في الدوري المصري.

وكشفت رابطة الأندية عن قرارات لجنة المسابقات تحت إشراف عامر حسين بإيقاف عدد 378 مشجعا من الإسماعيلي لمدة مباراتين اعتبارا من الموسم الجديد.

كما تقرر إيقاف كلا من حاتم محمد سكر لاعب الزمالك وعبد الله مجدي لاعب بيراميدز مباراة لكل منهما بسبب الطرد لسابق تحصلهم على بطاقة صفراء.

وتقرر تغريم نادي الداخلية 20 ألف جنيه نظرا لنزول الجهاز واللاعبين للملعب من أجل الاحتفال بالهدفين الثالث والرابع خلال مباراة فريقهم أمام أسوان.

ويتبقى ثلاث مباريات في مسابقة الدوري للموسم الحالي، إذ يواجه الأهلي فريق حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء.

وحسم الأهلي لقب الدوري ووصل الأحمر إلى 81 نقطة بعد خوض 31 مباراة.

ويتسلم الأهلي درع الدوري مساء اليوم عقب مواجهة حرس الحدود.