خبر في الجول - زد يضم لاعب منتخب جامبيا للشباب

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 14:38

كتب : عمرو نبيل

منتخب جامبيا للشباب

نجح نادي زد في الحصول على خدمات محمد سوانيه لاعب منتخب جامبيا للشباب.

وضمن زد صعوده للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد أن حسم صدارة مجموعة القاهرة.

وحسبما علم فإن نادي زد نجح في الحصول على خدمات الجامبي محمد سوانيه لاعب وسط تونجيث السنغالي.

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وظهر سوانيه يشكل جيد خلال بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما التي أقيمت بالقاهرة وفازت بها السنغال.

وقاد سوانيه منتخب جامبيا للحصول على المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن زد قد حصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع إنبي عقب جلسة مع اللاعب ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكان مصدر من زد قد كشف لـ FilGoal.com عن اتفاق النادي مع شادي حسين لاعب الأهلي ليضمه أيضا بالموسم المقبل.

وسبق لزد أن شارك في الدوري المصري الممتاز من قبل ولكن تحت مسمى نادي مصر.

نادي زد منتخب جامبيا للشباب
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