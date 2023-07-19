مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير والتر بواليا

حسم النادي الأهلي مصير مهاجمه الكونغولي والتر بواليا.

والتر بواليا النادي : القادسية الأهلي

وقضى بواليا الموسم الحالي معارا إلى نادي القادسية السعودي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGaol.com : "والتر بواليا خارج حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق".

وأضاف "اللاعب سيرحل عن صفوف الأهلي بالتراضي مثلما حدث مع لويس ميكسوني".

وأعلن النادي الأهلي إنهاء تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق بالتراضي.

وتنازل ميكيسوني عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده موسمين.

وذهب بواليا إلى ثلاث فرق على سبيل الإعارة منذ الانتقال إلى الأهلي وهم القادسية السعودي والسيلية القطري ومالاتياسبور التركي.

وشارك بواليا مع الأهلي في 31 مباراة وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع 4 آخرين.