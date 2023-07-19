خبر في الجول - الأهلي في المرحلة الأخيرة لإتمام صفقة سوزا.. وخطوة نحو المترجم

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 13:59

كتب : أحمد الخولي

جوستافو سوزا - تشونبوك

بات الأهلي قاب قوسين أو أدنى من حسم صفقة جوستافو سوزا مهاجم تشونبوك هيونداي.

وعلم FilGaol.com أن النادي الأهلي قد وصل لاتفاق نهائي مع النادي الكوري الجنوبي من أجل ضم المهاجم البرازيلي.

وأتم الأهلي اتفاقه على الصفقة بمقابل ما يقارب من 500 ألف دولار.

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ويحصل سوزا على راتب سنوي يقارب من المليون دولار وفقا لاتفاقه مع الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي قد أبلغوا اللاعب بموعد وصوله للقاهرة قريبا.

وفي خطوة جديدة، لم ينه الأهلي تعاقده مع مترجم برونو سافيو في الفريق رغم رحيل اللاعب البرازيلي.

ويأتي سبب الإبقاء عليه تمهيدا للعمل مع سوزا فور وصوله إلى القاهرة.

وسجل سوزا هدفا في آخر مشاركاته مع تشونبوك في الدوري الكوري الجنوبي ليصبح ثاني أهدافه في 19 مباراة خاضهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم سوزا بالأهلي، بعدما كان قريبا من الانتقال لصفوف الأحمر في شهر يناير الماضي.

سوزا البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 20مباراة ورفع رصيده إلى ستة أهداف

وفي الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الأهلي جوستافو سوزا تشونبوك
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