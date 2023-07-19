خبر في الجول - البنك الأهلي يحصل على توقيع حسن شاهين حارس المقاولون

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 13:22

كتب : عمرو نبيل

حسن شاهين حارس المقاولون العرب أمام الأهلي

حصل نادي البنك الأهلي على توقيع حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب ليلعب بصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن عقد شاهين مع المقاولون قد انتهى ليتفق الحارس مع البنك الأهلي على الانضمام للفريق بشكل مجاني.

صاحب الـ 30 عاما لعب مع المقاولون العرب منذ تصعيده للفريق الأول في عام 2014.

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وسيكون البنك الأهلي هو النادي الثاني خلال مسيرة حسن شاهين.

ولم يشارك شاهين في أي مباراة مع المقاولون العرب خلال الموسم الحالي.

وخلال مسيرته شارك شاهين مع المقاولون في 79 مباراة ونجح بالخروج بشباك نظيفة في 27 مباراة واستقبل 90 هدفا.

وسيواجه شاهين منافسة قوية في حراسة مرمى البنك الأهلي والذي يمتلك محمد أبو جبل ضمن صفوفه.

وكان FilGoal.com قد علم أن البنك الأهلي قد حصل على توقيع سمير فكري لاعب الداخلية.

وكان البنك الأهلي قد أعلن تعاقده مع أيمن أشرف لاعب الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

حسن شاهين المقاولون العرب البنك الأهلي
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