بسبب عدد التذاكر المحدود لنهائي كأس الرابطة.. المصري يتهم رابطة الأندية بعدم الحيادية

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 12:16

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

وجه مجلس إدارة المصري الاتهام لرابطة الأندية المصرية بعدم الحيادية في بيان رسمي عبر حساب النادي على "فيسبوك".

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وأشار المصري خلال بيانه إلى أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعا مساء أمس الثلاثاء عبر خلاله عن الاستياء الشديد من قرار رابطة الأندية بطرح عدد محدود من التذاكر لجماهير المصري والتي نفدت خلال دقائق .

أخبار متعلقة:
تقرير: الهلال يمنح بيرناردو سيلفا مهلة 48 ساعة تقرير: أهلي جدة يخطط للتعاقد مع سان ماكسيمان بديل بوسكيتس.. برشلونة يتعاقد مع أوريول روميو خبر في الجول - رحيل 10 لاعبين من غزل المحلة

وجاء عدد التذاكر المحدود للمباراة على الرغم من مناشدات إدارة المصري بزيادة عدد الجماهير ولذلك ترى الإدارة أن الرابطة لا تتعامل بحيادية وتنحاز لتلبية رغبات بعض الأندية دون غيرها.

ويرى مجلس الإدارة أن قرار رابطة الأندية قضى تماما على كافة الجهود التي قامت بها وكان من شأنها إضافة رونق خيالي لنهائي البطولة وزيادة القيمة التسويقية ولكن رابطة الأندية كان لها رأي آخر لإرضاء أشخاص بعينهم.

ويهيب مجلس الإدارة بكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل للقيام بدورها في عودة الهدوء للأوساط الجماهيرية والاستجابة لطلب المصري برفع الظلم عن جماهيره من خلال زيادة عدد التذاكر المطروحة أسوة بما تم مع عدد من الأندية الجماهيرية الأخرى التي خاضت العديد من المباريات المحلية والقارية بالسعة الكاملة للاستدادات في ظل سيطرة أمنية محكمة.

ويضع مجلس إدارة المصري نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن حقوق ناديه، كما يؤكد مجلس الإدارة الاتجاه لعدم حضور المباراة تضاما مع جماهيره الي تم منعها من الحضور بفعل فاعل.

وكان المصري قد وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على فيوتشر حامل اللقب بركلات الترجيح.

المصري كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
خبر في الجول – فيوتشر يحدد سعر بيع "بوبو" بعد اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز رابطة الأندية تعلن إيقاف 378 مشجعا من الإسماعيلي لمباراتين في الموسم الجديد خبر في الجول - زد يضم لاعب منتخب جامبيا للشباب مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير والتر بواليا خبر في الجول - البنك الأهلي يحصل على توقيع حسن شاهين حارس المقاولون خبر في الجول - رحيل 10 لاعبين من غزل المحلة بلدية المحلة لـ في الجول: جددنا عقود 3 لاعبين.. وهذه حقيقة عروض سمانة مواعيد مباريات الأربعاء 19 يوليو 2023 - تتويج الأهلي بالدوري.. ووديات لرباعي إنجلترا
أخر الأخبار
خبر في الجول – فيوتشر يحدد سعر بيع "بوبو" بعد اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز 4 دقيقة | ميركاتو
ريليفو: سوسيداد أتم اتفاقه مع ريال مدريد على ضم أودريوزولا 13 دقيقة | الدوري الإسباني
رابطة الأندية تعلن إيقاف 378 مشجعا من الإسماعيلي لمباراتين في الموسم الجديد 16 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - زد يضم لاعب منتخب جامبيا للشباب 30 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير والتر بواليا 49 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي في المرحلة الأخيرة لإتمام صفقة سوزا.. وخطوة نحو المترجم ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - البنك الأهلي يحصل على توقيع حسن شاهين حارس المقاولون ساعة | الدوري المصري
عاد إلى الحياة.. ميندي ينضم إلى لوريان حتى 2025 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي