بسبب عدد التذاكر المحدود لنهائي كأس الرابطة.. المصري يتهم رابطة الأندية بعدم الحيادية

وجه مجلس إدارة المصري الاتهام لرابطة الأندية المصرية بعدم الحيادية في بيان رسمي عبر حساب النادي على "فيسبوك".

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وأشار المصري خلال بيانه إلى أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعا مساء أمس الثلاثاء عبر خلاله عن الاستياء الشديد من قرار رابطة الأندية بطرح عدد محدود من التذاكر لجماهير المصري والتي نفدت خلال دقائق .

وجاء عدد التذاكر المحدود للمباراة على الرغم من مناشدات إدارة المصري بزيادة عدد الجماهير ولذلك ترى الإدارة أن الرابطة لا تتعامل بحيادية وتنحاز لتلبية رغبات بعض الأندية دون غيرها.

ويرى مجلس الإدارة أن قرار رابطة الأندية قضى تماما على كافة الجهود التي قامت بها وكان من شأنها إضافة رونق خيالي لنهائي البطولة وزيادة القيمة التسويقية ولكن رابطة الأندية كان لها رأي آخر لإرضاء أشخاص بعينهم.

ويهيب مجلس الإدارة بكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل للقيام بدورها في عودة الهدوء للأوساط الجماهيرية والاستجابة لطلب المصري برفع الظلم عن جماهيره من خلال زيادة عدد التذاكر المطروحة أسوة بما تم مع عدد من الأندية الجماهيرية الأخرى التي خاضت العديد من المباريات المحلية والقارية بالسعة الكاملة للاستدادات في ظل سيطرة أمنية محكمة.

ويضع مجلس إدارة المصري نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن حقوق ناديه، كما يؤكد مجلس الإدارة الاتجاه لعدم حضور المباراة تضاما مع جماهيره الي تم منعها من الحضور بفعل فاعل.

وكان المصري قد وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على فيوتشر حامل اللقب بركلات الترجيح.