تقرير: الهلال يمنح بيرناردو سيلفا مهلة 48 ساعة

منح نادي الهلال السعودي، نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا مهلة أخيرة لحسم قراره النهائي.

ويرغب الهلال في التاقد مع سليفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب قنوات "الكاس" فإن الهلال أعطى مهلة 48 ساعة بدأت من يوم أمس لبيرناردو سيلفا عن طريق وكيله البرتغالي جورجي مينديز للرد على العرض النهائي براتب سنوي 80 مليون يورو.

الهلال تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وتيبقى في عقد برناردو موسم واحد فقط مع مانشستر سيتي ورغم سريان العقد إلى أنه يلفت الكثير من الأنظار من الفرق على غرار الهلال وكذلك بعض الأوروبية الكبرى في ظل الأخبار التي خرج حول رغبته في الرحيل والبحث عن تجربة جديدة.

سيلفا قدم موسما تاريخيا مع مانشتر سيتي بعد الفوز بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي).

صاحب الـ 28 عاما شارك مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 55 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين.