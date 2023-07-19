تقرير: أهلي جدة يخطط للتعاقد مع سان ماكسيمان

يخطط أهلي جدة السعودي للتعاقد مع آلان سان ماكسيمان لاعب نيوكاسل هذا الصيف.

ويمتد عقد ماكسيمان مع نيوكاسل حتى صيف 2026.

وبحسب "فوت ميركاتو" فإن أهلي جدة قدم عرضا شفهيا قريب من 25 مليون يورو من أجل آلان سان ماكسيمان.

وأوضحت التقارير ان الأهلي قدم أيضا راتب سنوى يتراوح بين 12و 15 مليون يورو يحصل عليها اللاعب الفرنسي.

وأشارت التقارير إلى أن ماكسيمان يتواجد أيضا علي قائمة نابولي في حالة رحيل إيرفينج لوزانو.

ماكسيمان صاحب الـ 26 عاما يلعب في صفوف نيوكسال منذ صيف 2019 قادما من نيس الفرنسي.

ولعب ماكسيمان مع نيوكاسل 124 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 21 آخرين بجميع المسابقات.

ونجح الأهلي في التعاقد مع إدوارد ميندي قادما من تشيلسي وروبرتو فيرمينو نجم ليفربول خلال هذا الصيف.

الأهلي كان قد صعد حديثا لدوري روشن بعد موسم واحد فقط من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.