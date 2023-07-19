بديل بوسكيتس.. برشلونة يتعاقد مع أوريول روميو

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

أوريول روميو

أعلن نادي برشلونة التعاقد مع أوريول روميو قادما من جيرونا لمدة ثلاث مواسم مقبلين.

وأشار برشلونة إلى أنه قد وضع شرطا جزائيا في عقد روميو مقابل 400 مليون يورو.

صاحب الـ 31 عاما لعب مع جيرونا لمدة موسم واحد فقط بعد انتقاله من ساوثامبتون.

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وشارك روميو مع جيرونا خلال الموسم الماضي في 36 مباراة وسجل هدفين خلالهم.

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ويعود روميو لبرشلونة بعد 12 عاما من مغادرته الفريق.

روميو بدأ في أكاديمية لاماسيا عام 2004 واستمر مع برشلونة حتى رحل في 2011 متجها إلى تشيلسي.

وسبق لروميو وأن لعب مباراتين بقميص الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويأتي تعاقد برشلونة مع روميو من أجل تعويض رحيل سيرخيو بوسكيتس الذي انتقل لإنتر ميامي.

ويعد روميو هو ثالث صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع إلكاي جوندوجان وإنيجو مارتينيز.

كما تعاقد برشلونة مع فيتور روكي مهاجم أتليتكو بارانينسي البرازيلي ولكن بداية من موسم 2024/2024.

أوريول روميو برشلونة جيرونا
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