خبر في الجول - رحيل 10 لاعبين من غزل المحلة

تأكد رحيل 10 لاعبين عن صفوف غزل المحلة بداية من الموسم المقبل.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

وحسبما علم فإن نادي غزل المحلة سيفقد 10 لاعبين من قوام الفريق في الموسم المقبل.

وانتهى تعاقد 7 لاعبين بنهاية الموسم الجاري وهم: حميد ماو وإبراهيما كونيه والسيد الشبراوي وأحمد الشيخ وخالد الأخميمي وكريم مصطفى والحارس محمود رضا.

كما انتهت إعارة كل من : أحمد رضا من وادي دجلة وحازم مرسي من الإسماعيلي وطارق سامي من الجونة.

واكتمل عدد الفرق الـ 20 المنتظر مشاركتها في دوري المحترفين للموسم المقبل 2023-2024، وهو النظام الجديد لدوري الدرجة الثانية التالية للدوري الممتاز.

جاء ذلك بعد هبوط أسوان وغزل المحلة رسميا، إذ خسر أسوان على يد الداخلية 4-2 في الجولة الأخيرة، بينما سقط غزل المحلة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد.

وإليكم قوام فرق دوري المحترفين الجديد..

الهابطون من الدوري المصري:

1- أسوان

2- غزل المحلة

3- حرس الحدود

المتأهلون من الدرجة الثانية:

مجموعة الصعيد

4- لافيينا

5- بترول أسيوط

6- النصر للتعدين

7- مصر للمقاصة

مجموعة القاهرة

8- وادي دجلة

9- السكة الحديد

10- القناة

11- بتروجت

مجموعة بحري

12- طنطا

13- دكرنس

14- أبو قير للأسمدة

15- جمهورية شبين

المتأهلان من دورة ترقي المركز السادس للدرجة الثانية:

16- بروكسي

17- المصرية للاتصالات

المتأهلون من دورات ترقي الدرجة الثالثة:

18- مكادي

19- النجوم

20- راية.