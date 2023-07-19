بلدية المحلة لـ في الجول: جددنا عقود 3 لاعبين.. وهذه حقيقة عروض سمانة

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 10:29

كتب : رضا السنباطي

نادي بلدية المحلة

جدد نادي بلدية المحلة عقود 3 لاعبين من العناصر الأساسية لفريقه تحضيرا للموسم المقبل.

وعاد البلدية لأضواء الدوري الممتاز من جديد بعد غياب دام 15 عاما ظل خلالها في الدرجة الثانية بعد تصدره مجموعة بحري عقب صراع شرس.

وقال حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة لـ : "نجحنا في تجديد تعاقد الثلاثي، أحمد حسين وحسام حسن وإسلام مروزوق لمدة 3 مواسم".

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وأضاف "نحاول الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق مع التدعيم بصفقات جديدة تحضيرا للموسم الجديد".

وكشف "هناك اهتمام من فريقين بالدوري الممتاز باللاعب عبده سمانة. ندرس العروض المقدمة ولكنها ماديا لا ترضي طموحنا حتى الآن".

وحقق بلدية المحلة التأهل بفضل فوزه في الجولة الأخيرة على دكرنس خارج القواعد بنتيجة 4-0 ليعود للممتاز دون النظر لنتائج المنافسين.

وارتفع رصيد البلدية لـ 58 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن طنطا الوصيف والذي انتصر على المنصورة بهدفين مقابل هدف.

وأنهى البلدية الموسم كأقوى هجوم برصيد 46 هدفا وأقوى دفاع باستقبال 16 هدفا فقط.

وخلال 30 مباراة حقق الفريق 16 انتصارا وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مرات فقط.

وتصدر وحيد محسن ترتيب هدافي الفريق في الدرجة الثانية برصيد 11 هدفا يليه إسلام سمير برصيد 8 ثم أحمد حسن برصيد 4 أهداف.

بلدية المحلة الدوري المصري
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