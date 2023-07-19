مواعيد مباريات الأربعاء 19 يوليو 2023 - تتويج الأهلي بالدوري.. ووديات لرباعي إنجلترا
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 10:15
كتب : FilGoal
يستأنف اليوم الأهيل مبارياته المؤجلة في الدوري المصري ويلتقي مع حرس الحدود في مباراة التتويج باللقب.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الأهلي × حرس الحدود.. 8:30 - أون تايم سبورتس.
استعدادات الأندية للموسم الجديد
ليفربول × كارسلروه.. 7:30 مساء.
أوبرهاوزن × بروسيا دورتموند.. 7:00 مساء.
مانشستر يونايتد × أولمبيك ليون.. 4:00 مساء.
نجوم الدوري الأمريكي × أرسنال.. 3:30 صباحا.
تشيلسي × ريكسهام.. 3:00 صباحا.
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