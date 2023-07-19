فيليكس: أود اللعب لـ برشلونة

أبدى جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد الإسباني رغبته في الانتقال لصفوف برشلونة.

وقضى فيليكس نصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من أتليتكو مدريد إلى تشيلسي، ولم يُفعّل البلوز بند الشراء.

جواو فيليكس عن مستقبله لـ فابريزيو رومانو: "أود اللعب لـ برشلونة، دائما ما كان خياري الأول أن انضم لصفوف برشلونة".

وأضاف "كان حلمي منذ أن كنت طفلا، إذا تحقق سيكون حلما تحول إلى حقيقة بالنسبة لي".

وسبق أن صرّح إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد في وقت سابق: "جواو سيعود إلينا ثم سنرى ما سيحدث ولم نخطط لأي شيء بعد".

وينتهي تعاقد فيليكس مع أتليتكو مدريد في 2027، وخاض فيليكس (23 عاما) 131 مباراة بقميص أتليتكو سجل خلالها 34 هدفا وصنع 18.

وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال فترة الإعارة في 20 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

وأنهى تشيلسي الدوري في المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.

وأعلن برشلونة الصيف الجاري ضم ألكاي جوندوجان وإينجو مارتينيز حتى الآن.