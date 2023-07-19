تقرير: خطوة غير متوقعة.. كاناليس يقترب من مونتيري

يقترب سيرخيو كاناليس لاعب ريال بيتيس الإسباني من خوض تجربة غير متوقعة بالانتقال لصفوف مونتيري المكسيكي.

لاعب الوسط الإسباني وافق على عرض ضخم من مونتيري المكسيكي.

وأشار تقرير صحيفة "Estadio Deportivo" المكسيكي حيث سيحصل على راتب قدره 15 مليون يورو على 3 مواسم بالإضافة لمكافآت، وهو أعلى مما يتقاضاه في بيتيس.

ويسعى بيتيس لبيع لاعبه مقابل 15 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

ويأمل مونتيري ضم الإسباني البالغ 32 عاما للحاق بالفريق في بطولتي الدوري المكسيكي وكأس الدوريات التي ستبدأ خلال أيام.

ويتواجد مونتيري في المجموعة الثانية التي تضم كل من سولت لايك وسياتل ساوندرز الأمريكيان.

صانع الألعاب الإسباني بدأ مسيرته مع راسينج وفي 2010 انتقل لصفوف ريال مدريد.

أعير لفالنسيا ومن ثم انضم للخفافيش في 2012 بشكل نهائي.

وبعد موسمين انتقل لصفوف ريال سوسيداد ومن ثم في صيف 2018 انضم لبيتيس في صفقة انتقال حر.

وخلال مسيرته خاض 508 مباراة سجل خلالها 68 هدفا وصنع 66.

وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد في 2011 وبيتيس في 2022.

كما حصد لقب دوري الأمم الأوروبية 2023 مع إسبانيا بالفوز على كرواتيا في النهائي.