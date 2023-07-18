الرمادي يقود أول مران له مع سيراميكا.. تعرف على جهازه المعاون

قاد أيمن الرمادي أول مران له مع فريق سيراميكا كليوباترا بعد توليه المهمة الفنية للفريق خلفا لـ حلمي طولان.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز المعاون لـ أيمن الرمادي في سيراميكا كليوباترا يتكون من:

أحمد بيبو (مدرب عام) وهو الذي قاد فريق الجونة للتأهل إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

أحمد سعيد أوكا (مدرب مساعد) والذي كان يعمل الموسم المنقضي في الجهاز الفني مع فيوتشر.

أحمد كمال (مدرب حراس) والذي كان رفقة بيبو في نادي الجونة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد المصري في نهائي كأس الرابطة يوم السبت 22 يوليو.

ويبحث المصري عن لقبه الأول منذ كأس مصر 1998، بينما يطارد سيراميكا بطولته الأولى على الإطلاق.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن رحيل المدرب السابق حلمي طولان عن منصبه.

وأنهى سيراميكا الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، ونجح في النجاة من الهبوط رسميا في الجولة قبل الأخيرة بالفوز على بيراميدز 2-1.