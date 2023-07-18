أيمن أشرف يكشف ما حدث بينه وبين كولر وتفاصيل جلسته مع الخطيب

كشف أيمن أشرف المنضم حديثا للبنك الأهلي ما حدث بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أثناء تواجده في الفريق الأحمر وعدم مشاركته في أي مباراة طوال الموسم.

وانضم أيمن أشرف من الأهلي إلى البنك الأهلي بعدما رحل عن القلعة الحمراء دون لعب أي دقيقة طوال الموسم.

وقال أيمن أشرف عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي على دعمهم لي وكذلك الجمهور الذي يساندني دائما".

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وأضاف "لم أكن أعرف أنني محبوب وذو قيمة لجمهور الأهلي إلا في الفترة الحالية".

وواصل "كنت عائد للتو من معسكر منتخب مصر في بداية الموسم وكولر كان يريد توظيفي في مركز آخر وعلاقتي به كانت تعتمد على الاحترام".

وأردف "أعتقد أن كولر اتخذ القرار بعدم منحي فرصة المشاركة لأن الفرص كانت متاحة في أكثر من مرة ولم أشارك في أي وقت".

واستمر في تصريحاته "هذه الفترة كانت صعبة جدا بالنسبة لي وفكرت كثيرا أن يكون لي رد فعل قوي لكن في النهاية تراجعت وفضلت عدم افتعال أي أزمات احتراما للأهلي وجمهوره ومجلس الإدارة".

وأفصح "عقدت جلسة مع محمود الخطيب بعدما طلبت ذلك من سيد عبد الحفيظ ووافق عليها رغم أنه لا يجلس مع أي لاعب وأكد لي أنه يشعر بما في داخلي ولكن يجب أن أفكر في الأمر بشكل آخر وأن الأهلي هو بيتي وبابه مفتوح أمامي في أي وقت ورسالته كانت واضحة بالنسبة لي".

وشدد "خطوتي التالية بعد الأهلي كان يجب أن تكون هادئة ولذلك اخترت الانتقال إلى البنك الأهلي وهو ناد رائع ولديه إدارة مميزة وطموحه كبير".

واستكمل "هل حدث تواصل من الزمالك معك؟ كان هناك تواصل مع بعض الوكلاء ولكن لم يحدث بيننا أي تفاوض مباشر".

وأكد "كنت أتمنى الاعتزال في الأهلي وأتمنى أن يتذكرني الجمهور دائما بالخير".

وأتم تصريحاته "إمام عاشور لاعب كبير وأنصحه بالالتزام والعمل بجهد وإخلاص ونتيجة ذلك سيحصل على حب الجمهور".