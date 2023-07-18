الرياضية: تمت.. الهلال يضم مالكوم

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 23:29

كتب : FilGoal

مالكوم - زينيت سان بطرسبرج - سسكا موسكو

اقترب البرازيلي مالكوم من ارتداء قميص الهلال السعودي بحسب تقرير صحيفة "الرياضية" السعودية.

وسيكون اللاعب البرازيلي رابع صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وأوضح التقرير أن الهلال توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي زينت سان بطرسبرج الروسي للحصول على خدمات مالكوم البالغ 25 عاما.

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وأشار التقرير إلى أن "الهلال قدم عرضا استثنائيا لشراء عقد الموهوب البرازيلي وتلقى موافقة النادي الروسي، وسيخضع اللاعب لفحص طبي الأسبوع الجاري قبل توقيع العقد النهائي".

مالكوم بدأ مسيرته بقميص كورينثيانز البرازيلي وتوج بلقب الدوري في 2015. وفي 2016 انضم لصفوف بوردو الفرنسي.

تألقه خلال موسمين مع الفريق الفرنسي وتسجيل 23 هدفا وصناعة 16 في 96 مباراة جذب إليه الأنظار.

وحسم روما صفقة انتقاله وأعلن النادي قدوم اللاعب، لكن في اليوم التالي من الصفقة حط اللاعب الرحال في مطار برشلونة للانتقال لصفوف الفريق الكتالوني مقابل 41 مليون يورو.

خلال موسم واحد بقميص البلاوجرانا سجل 4 وصنع 2 في 24 مباراة بجميع المسابقات محققا لقب الدوري الإسباني.

ورحل مالكوم صوب زينيت الروسي في صيف 2020، وخلال 106 مباراة سجل 42 هدفا وصنع 24 وحصد خلالها 9 ألقاب.

وفي صيف 2021 حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب البرازيلي الأولمبي للمرة الثانية في تاريخ السامبا.

وفي يونيو الماضي خاض مباراتين ضد غينيا والسنغال بقميص منتخب البرازيل الأول.

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