27-0.. بايرن ميونيخ يكتسح في وديته الأولى تحضيرا للموسم الجديد

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 22:55

كتب : FilGoal

جمالا موسيالا - ليروي ساني

اكتسح بايرن ميونيخ بنتيجة 27-0 خصمه رواتاش إيجرن في أول مباراة تحضيرية للبافاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد رواتاش أخد فرق الدرجة التاسعة في ألمانيا.ذ

وبدأ توماس توخيل المدير الفني للبافاري بتشكيل مكون من سيفن أولريتش في حراسة المرمى.

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والرباعي نصير مزراوي ودايو أوباميكانو وبنيامين بافار وألفونسو ديفيز في الدفاع.

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وظهر كونراد لايمر لأول مرة بقميص البافاري بعد انتقاله في الوسط بجوار القائد يوشوا كيميتش.

وفي الهجوم تواجد الرباعي ليروي ساني وجمال موسيالا وسيرجي جنابري وماتياس تيل.

وفي الشوط الثاني شارك 11 لاعبا مع البداية أبرزهم ليون جوريتسكا وساديو ماني ومارسيل سابيترز.

وسجل موسيالا 6 أهداف وأضاف جنابري 3 أهداف وألفونسو ديفيز هدفا ولايمر كذلك بالإضافة إلى أوباميكانو ونصير مزراوي وسجل الشاب ماتيس تيل ثلاثية.

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وأضاف البديل مارسيل سابيترز 5 أهداف متتالية، تبعه رافائيل جيريرو وكينجسلي كومان وريان جرافنبيرخ وساديو ماني.

وسيخوض بايرن ميونيخ 4 مباريات في بطولة أودي الودية:

26 يوليو: أمام مانشستر سيتي الإنجليزي

29 يوليو: أمام كاواساكي فرونتالي الياباني

2 أغسطس: ليفربول الإنجليزي

7 أغسطس: موناكو الفرنسي

ويستهل البافاري الموسم الجديد يوم 12 أغسطس المقبل بمواجهة لايبزج في كأس السوبر الألماني.

ليروي ساني بايرن ميونيخ
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