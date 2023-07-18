مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: سنطلب حق رعاية إمام عاشور بعد انتقاله لـ الأهلي

ينوي غزل المحلة التقدم بطلب لاتحاد الكرة للحصول على حق رعايته لإمام عاشور عقب إعلان انتقاله إلى الأهلي رسميا.

وتحدث مصدر من غزل المحلة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "سنرسل شكوى خلال الأيام المقبلة للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور عقب إعلان انتقاله للأهلي من ميتيلاند الدنماركي".

وأضاف "هذا إلى جانب الشكوى التي قدمناها سابقا لدى اتحاد الكرة للحصول على حق رعاية إمام عاشور عقب انتقاله لميتيلاند الدنماركي ولكن لم نحصل عليها حتى الآن".

وواصل المصدر تصريحاته "ذلك وفقًا للبند رقم 20 في لائحة الاحتراف بالاتحاد الدولي والتي تمنح للنادي أو الأندية التي سبق لها رعاية اللاعب خلال مشاركته تحت سن 23 عام".

وأردف "شارك إمام عاشور مع غزل المحلة من عمر 7 سنوات بينما ستمنح اللائحة مشاركته من سن 12 عام حتى 20 عام وهي نسبة 70٪ من 5٪ نظير الرعاية، ونسبة لحرس الحدود لموسم 18-19 وهي 10٪ من 5٪ بعد مشاركته معهم لمدة موسم".

وأتم المصدر تصريحاته "والزمالك موسمين من 19-20 و20-21 قبل تجاوز سن 23 عام وهي 20٪ من 5٪".

وسبق لغزل المحلة طلبه من ميتيلاند الحصول على نسبة من انتقال إمام عاشور بسبب حق رعايته حينما انضم اللاعب الدولي للفريق الدنماركي في شهر يناير الماضي.

وأشار بيان غزل المحلة آنذاك إلى أنه من المقرر تقسيم النسبة على الأندية التي لعب لها إمام عاشور في العشر سنوات الماضية بحسب النسبة التي لعب فيها اللاعب بتلك الفترة.

وأعلن الأهلي اليوم الثلاثاء ضمه لإمام عاشور قادما من صفوف ميتيلاند الدنماركي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وبدأ إمام عاشور مشواره مع فريق غزل المحلة قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة في صيف 2018 لمدة موسم.

وانتقل إمام إلى نادي الزمالك في صيف 2019 قبل أن يرحل في يناير الماضي إلى ميتيلاند الدنماركي.

ولعب إمام عاشور سبع مباريات فقط بقميص ميتيلاند منذ انتقاله في يناير الماضي ونجح في تسجيل هدفين.

بينما شارك لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما في 108 مباراة بالدوري المصري وساهم في 29 هدفا بعد تسجيل 17 وصناعة 12 آخرين.

ولعب إمام عاشور 11 مباراة بقميص منتخب مصر إذ أنه لاعبا دوليا منذ نوفمبر 2021.

وفي آخر تجاربه بالدوري المصري، شارك إمام عاشور في 102 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في مختلف المسابقات.

وحقق إمام خمسة ألقاب في مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما.