الحنفي حكما لمباراة الأهلي أمام حرس الحدود

يدير محمد الحنفي مباراة الأهلي وحرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري.

ويحل الحرس ضيفا على الأهلي في الثامنة والنصف مساءً من يوم غد الأربعاء في استاد القاهرة.

ويعاون الحنفي كل من عماد فرج وأحمد نظير.

ويتواجد نادر قمر الدولة كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عمرو الشناوي ومحمود عبد السميع.

وأدار الحنفي 14 مباراة الموسم الجاري في الدوري المصري أشهر خلالها 52 بطاقة صفراء و2 حمراء، واحتسب 5 ركلات جزاء.

وأدار للأهلي 3 مباريات فاز الأحمر بها على غزل المحلة والمقاولون العرب والبنك الأهلي.

فيما أدار للحرس مباراة واحدة الموسم الجاري جاءت في الجولة الأولى ضد فيوتشر وانتهت بالخسارة 2-0.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالفعل ويتصدر الترتيب برصيد 81 نقطة من 31 مباراة وله مباراتين مؤجلتين ضد بيراميدز والمصري.

فيما تأكد هبوط حرس الحدود بـ 24 نقطة في المركز الأخير من الدوري، حيث انتصر في آخر مباريات على غزل المحلة وهبطا سويا رفقة أسوان بعد انتهاء الموسم.