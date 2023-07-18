حكاية إمام عاشور - ناشئ اقترب من ترك كرة القدم ثم أصبح أهم صفقة في مصر

كان قاب قوسين أو أدنى من ترك كرة القدم والرحيل عن ناديه في مراحل الناشئين، وأصبح الآن أهم صفقة في كرة القدم المصرية.. هو إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

أسابيع سابقة ارتفع فيها الجدل في الوسط الكروي المصري إلى أعلى نقطة وصل لها منذ سنوات طويلة، والسبب هو إمام عاشور.

أين سيذهب إمام عاشور، هل سيعود إلى الزمالك ناديه السابق، أم سينضم إلى الأهلي أم بيراميدز.

سؤال الإجابة عليه كانت بعد أيام قليلة فقط من بداية طرحه عندما بدأت مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور لضمه من نادي ميتيلاند الدنماركي.

وبالفعل الأخبار خرجت إلى الشارع المصري والوسط الكروي المصري الذي أصبح لا حديث فيه سوى عن إمام عاشور.

ولم لا وهو كان أحد نجوم الزمالك وبعد أقل من 6 شهور فقط من رحيله عن الأبيض يقترب من الانضمام لصفوف الأهلي المنافس والغريم التقليدي.

إلى أن حسم الأهلي وميتيلاند الأمر وأعلنا انتقال إمام عاشور إلى القلعة الحمراء.

حكاية إمام عاشور.. يقدمها لكم FilGoal.com.

إمام عاشور في حوار سابق له مع FilGoal.com عندما كان لاعبا لحرس الحدود معارا من غزل المحلة في موسم 2018-2019 حكى حكايته مع كرة القدم وكيف بدأ مسيرته في الملاعب الخضراء.

وإليكم حكاية إمام عاشور:

ما يلي جاء على لسان إمام عاشور في حواره قبل عدة سنوات مع FilGoal.com:

"كنت قريبا من اللعب في الإسماعيلي ولكن لم انضم لصفوف الدراويش بسبب عدم توفير مكان للسكن لي هناك، خاصة وأنني كنت في الصف الثاني الابتدائي، لذلك لعبت في نادي غزل المحلة بسبب تواجد شقيقاي حازم ومحمد عاشور هناك".

"كنت أخوض المباريات مع الفريق مواليد أكبر مني، لأنه كان لا يوجد سن لمواليدي في تلك الفترة، وأنا اللاعب الوحيد الذى تم التوقيع معه في بيته عقب مران واحد فقط مع إيهاب غنيم مدرب الفريق وقتها".

البداية

"وقعت 4 مواسم وكنت آخر ناشئ في المحلة تم تصعيده، كما تم تصعيدي للفريق الأول والمدير الفني للناشئين لم يكن مقتنعا بي من الأساس، خاصة وأنه تم تصعيدي عن طريق دوري الجمهورية".

"كان في ذلك الوقت المدرب إيهاب غنيم وكذلك طارق محجوب في الفريق الأول وبعد مشاهدتي في أرض الملعب قررا تصعيدي وتوقيع العقد معي وشاركت في آخر 3 مباريات مع الفريق الأول أمام مياه البحيرة، كانت أول مباراة وشاركت في آخر 30 دقيقة والموسم الذي يليه لعبنا أمام حرس الحدود وكنت أشارك أساسيا، وبعد المباراة تحدث معي العميد علاء السعدني وقال لي لو حرس الحدود صعد ستكون معنا".

التفكير في ترك كرة القدم

"الموسم الذي صعدت فيه للفريق الأول، قال لي مدرب الناشئين فيه (لا نريدك معنا وإذا أردت الرحيل فيمكنك ذلك)، وكنت قريبا بالفعل من الرحيل عن المحلة لولا صعودي للفريق الأول الذي أبعد فكرة الرحيل عن رأسي".

التوقيع لـ الأهلي وبيراميدز

"بالفعل وقعت على استمارة رغبة للنادي الأهلي عقب مكالمة مع محمد فضل مدير التعاقدات في عام 2018، ووقعت أيضا على استمارة رغبة لفريق بيراميدز، فقد كان ذلك أول موسم لي في الدوري ولا أعرف شيء عن التوقيع، ولذلك لم يعاتبني أحد من إدارة حرس الحدود عقب معرفتهم، فهم يقدورني وأنا كذلك أقدرهم وهم سبب ما وصلت إليه الآن".

إلى هنا انتهى حوار إمام عاشور وقتها مع FilGoal.com، ولكن نستكمل لكم باقي حكاية لاعب الأهلي الجديد.

الصفقة التاسعة

أنهى إمام عاشور الموسم وقتها مع حرس الحدود وهو يقدم مستوى جيد ما جعل الزمالك يتدخل ليتعاقد معه.

بالفعل تعاقد الزمالك مع إمام عاشور بداية موسم 2019-2020 وكان وقتها الصفقة التاسعة للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية بعد كل من محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – محمد صبحي – محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد عبد الشافي – إسلام جابر – كريم بامبو.

ووقع إمام عاشور على عقود انضمامه لصفوف الزمالك لمدة 5 مواسم.

وفي موسمه الأول لم يشارك إمام عاشور مع الزمالك كثيرا ولعب 14 مباراة في الدوري والكأس، وسجل هدف وصنع مثله.

وخلال هذا الموسم حدثت الواقعة الشهيرة بينه وبين وليد سليمان نجم الأهلي السابق خلال مباراة السوبر المصري في الإمارات والذي فاز بها الأبيض عندما حدث اشتباك بينهما عقب المواجهة.

قبل أن يخرج إمام عاشور ويعتذر لـ وليد سليمان بعد فترة.

عدم القيد في إفريقيا

ولم يتم قيد إمام عاشور في قائمة الزمالك الإفريقية في أول موسم له مع الأبيض والذي وصل فيه الفريق إلى نهائي القرن قبل أن يخسر أمام الأهلي.

وقتها الزمالك كان متبقي له قيد لاعبين فقط وفضل وقتها إدراج اسم محمد عبد الرحيم "جنش" إلى القائمة رفقة المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو، الأمر الذي أطاح بإمام عاشور من القائمة الإفريقية للأبيض.

ورغم عدم قيده في قائمة الزمالك الإفريقية وعدم المشاركة في دوري الأبطال، كان إمام عاشور أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي الذي شارك في أولمبياد طوكيو 2020 والتي أقيمت في صيف 2021.

وهنا بدأت مرحلة جديدة في مسيرة إمام عاشور مع كرة القدم واتخذ خطوة في تطور مستواه وتألقه.

بدأ إمام عاشور موسم 2020-2021 وظهر بشكل أفضل واستمر في التطور والتألق وخلال الموسم شارك في 28 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 28 هدفا وصنع 3 أهداف.

وقاد الزمالك للفوز بالدوري المصري بعد فترة من الغياب.

وفي موسم 2021-2022 استمر إمام عاشور في التألق وزاد عدد المباريات الذي شارك فيها مع الزمالك خاصة مع رحيل التونسي فرجاني ساسي.

ولعب إمام عاشور طوال الموسم 40 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

أزمة جديدة مع الأهلي

وخلال هذا الموسم نشبت أزمة جديدة بين إمام عاشور والأهلي عندما لعب مباراة مع فريق الشباب في الزمالك ضد الأهلي الأمر الذي جعل النادي الأحمر يتقدم بشكوى ضده وقرر اتحاد الكرة إيقافه لعدة مباريات.

لقب الدوري للمرة الثانية مع الزمالك

وساهم في تتويج الزمالك ببطولتي الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، وكذلك كأس مصر وسجل هدفا في النهائي في شباك الأهلي فريقه الحالي.

وأجبر تألق إمام عاشور مع الزمالك كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وقتها لضمه لصفوف الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي أقيمت في عام 2022 في الكاميرون.

وشارك إمام مع منتخب مصر في البطولة وحصل الفراعنة وقتها على المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام السنغال.

التجديد للزمالك وعدم توثيق العقد

ومع تألق إمام عاشور قرر نادي الزمالك تجديد تعاقده وبالفعل اللجنة المؤقتة التي كانت تدير أمور النادي وقتها جددت تعاقد إمام عاشور لمدة 5 مواسم في يوم 17 نوفمبر من عام 2021.

إلا أن اللجنة لم توثق العقد الجديد في اتحاد الكرة خلال المدة المحددة للتوثيق، ليكون العقد كأن لم يكن.

وأصبح إمام عاشور يتبقى له في تعاقده مع الزمالك موسم واحد فقط بخلاف موسم 2022-2023 الذي بدأ فيه مع الأبيض بشكل طبيعي.

وفي منتصف الموسم انتقل إمام عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي قادما من الزمالك، ومع فريقه الجديد شارك في 7 مباريات وسجل هدفين أحدهما في الدوري الدنماركي والآخر في الدوري الأوروبي.

قبل أن يتعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية أبعدته عن الملاعب منذ يوم 22 أبريل الماضي.

وعقب نهاية الموسم في أوروبا بدأ الأهلي مفاوضاته لضم إمام عاشور الذي أعلن عن التعاقد معه بشكل رسمي قبل قليل.

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