إمام عاشور رقم 12.. ماذا قدم نجوم الزمالك بعد انتقالهم لـ الأهلي؟

يبدو أن صيف عام 2023 لن يكن عاديا في سوق الانتقالات المصرية بل ناريا والسبب هو إمام عاشور نجم الزمالك السابق الذي قرر الانضمام لصفوف الغريم التقليدي الأهلي.

وبات إمام عاشور اللاعب رقم 12 الذي ينتقل لصفوف الأهلي بعد ارتدائه قميص الزمالك.

وأعلن نادي ميتيلاند الدنماركي في البداية انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي خلال هذا الصيف.

قبل أن يعلن الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 سنوات مقبلة.

إمام عاشور انضم إلى مجموعة من الأسماء التي انتقلت للاهلي بعد تألقها بقميص الزمالك في صفقات أثارت جدلا جماهيريا واسعا.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأهلي بعدما حققوا النجاح مع الزمالك.

رضا عبد العال

فى صيف 1993 حسم الأهلي صفقة من العيار الثقيل بتعاقده مع رضا عبد العال نجم الزمالك في ذلك التوقيت.

ودفع الأهلي 650 ألف جنيه للحصول على خدمات رضا عبد العال وهو رقم قياسي في تلك الفترة.

رضا عبد العال لعب 5 مواسم بقميص الأهلي بعد انتقاله من الزمالك ورحل في صيف 1998.

وخاض رضا عبد العال 59 مباراة مع الأهلي وسجل 8 أهداف وصنع 11 هدفا.

وحصل رضا عبد العال مع الأهلي على 5 ألقاب متتالية للدوري المصري ولقب كأس مصر.

مجدي طلبة

تألق مجدي طلبة في صفوف الزمالك ليخوض تجربة احتراف مع باوك اليوناني في عام 1989.

بعد 7 سنوات من الاحتراف الخارجي عاد مجدي طلبة للدوري المصري ولكن بقميص الأهلي هذه المرة في يناير 1996.

لعب مجدي طلبة مع الأهلي 43 مباراة وسجل هدفا وصنع 8 ىخرين بجميع المسابقات.

وفاز طلبة مع الأهلي بلقب الدوري 3 مرات متتالية ولقب كاس مصر موسم 1995-1996.

إسلام الشاطر

إحدى الصفقات التي أثارت جدلا في صيف 2004 كان انتقال مباشر – نادر – لإسلام الشاطر من الزمالك إلى الأهلي.

الشاطر انضم لصفوف الزمالك في يناير 2004 قادما من الإسماعيلي.

وخرج الشاطر في صفقة إعارة إلى اتحاد جدة السعودي حتى نهاية الموسم.

وفي صيف 2004 دفع الأهلي الشرط الجزائي الموجود في عقد الشاطر مع الزمالك وضمه في صفقة مدوية.

الظهير الأيمن تًوج بـ4 ألقاب دوري ولقبي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

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نادر السيد

أعلن النادي الأهلي يوم الثلاثاء 17 مايو 2005 ضم نادر السيد لاعب فريق المصري لمدة ثلاث سنوات.

نادر السيد أحد نجوم الزمالك التاريخين والحاصل مع الفريق الأبيض على لقبين لدوري أبطال إفريقيا انضم للأهلي في صفقة مدوية آنذاك.

ولعب نادر السيد مع الأهلي موسما وحيدا شارك خلاله في مباراتين فقط ولم يستمر طويلا.

الحارس المخضرم تُوج مع الأهلي بلقب الدوري في موسم 2005-2006.

محمد صديق

أعلن الأهلي في صيف 2006 إنضمام محمد صديق مدافع الزمالك إلى صفوفه رسميا لمدة أربعة أعوام.

صديق الذي تواجد في الفترة الذهبية لنادي الزمالك وحصل على لقبين للدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا انتقل للأهلي في صفقة انتقل حر.

وشارك صديق مع الأهلي خلال 31 مباراة وسجل هدفين في جميع المسابقات وحصل على ثنائية الدوري في الموسم الوحيد الذي قضاه بقميص الأحمر.

طارق السعيد

طارق السعيد انضم ايضا للأهلي في صيف 2006 قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

انتقال السعيد من الزمالك إلى الأهلي أثار جدلا خاصة أنه كان أحد النجوم في صفوف الأبيض.

وشارك طارق السعيد مع الأهلي في 28 مباراة وصنع 8 أهداف في جميع المسابقات.

وحصل السعيد على مع الأهلي على ثنائية الدوري وكأس مصر قبل اعتزاله في 2008 بسبب الإصابة.

هاني العجيزي

أعلن الأهلي تعاقده رسميا مع هاني العجيزي مهاجم بلدية المحلة ولاعب الزمالك السابق في يناير 2008 على أن يبدأ مشواره مع الفريق في موسم 2008/2009 مقابل 2,5 مليون جنيه.

العجيزي الذي قضى فترة طويلة بين صفوف قطاعات الناشئين بالزمالك لعب موسما رائعا بقميص بلدية المحلة.

وفضل العجيزي الانتقال للأهلي رغم تلقيه عرضا بالعودة لصفوف الزمالك.

ولعب العجيزي مع الأهلي 24 مباراة وسجل 4 اهداف وحصل على لقب الدوري لموسمين متتاليين.

معتز إينو

صيف عام 2007 لم يكن عاديا في سوق الانتقالات المصرية بل كان ناريا والسبب هو معتز إينو بطل القصة حينما قرر ترك الزمالك والانضمام لصفوف الغريم التقليدي الأهلي.

وانضم إينو لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر بعد رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك.

ولعب إينو مع الأهلي في 87 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

وحصل إينو مع الأهلي على 4 ألقاب للدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا ولقب السوبر المصري ولقبين للسوبر الإفريقي.

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