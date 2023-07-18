3 مميزات سيضيفها إمام عاشور لخط وسط الأهلي

تسديدات من خارج الـ 18 وزيادة عددية ومهام متعددة وكذلك اللعب في كل مكان بالملعب، هذا ما سيضيفه إمام عاشور لخط وسط الأهلي عقب انضمامه قادما من ميتيلاند الدنماركي.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي أعلن ضم إمام عاشور في صفقة تمتد لـ 5 سنوات بعد فترة احتراف قصيرة دامت 6 أشهر فقط.

عقب انضمام عاشور لميتيلاند في يناير الماضي صرّح سفيند جرافيرسن المدير الرياضي للنادي في تصريحات للموقع الرسمي: " كنا نبحث عن لاعب وسط يتناسب مع متطلباتنا، مع إمام سنحصل على لاعب وسط قوي وديناميكي بشكل هائل يناسب أسلوب اللعب وطموحاتنا".

وهو بكل تأكيد ما سيناسب الأهلي وطموحه في الفترة المقبلة خاصة بعد رحيل حمدي فتحي.

FilGoal.com يستعرض معكم 3 مميزات سيضيفها لاعب وسط منتخب مصر إلى خط وسط الأهلي.

منصة صواريخ

مع الزمالك سجل إمام عاشور 15 هدفا في 102 مباراة بجميع المسابقات. بواقع 7 أهداف من داخل منطقة الجزاء و8 من الخارج بتسديدات مدوية.

الموسم الجاري في نصف الأول من الدوري المصري مع الزمالك خاض 15 مباراة 14 منها كأساسي سجل هدفين.

إمام أطلق هذا الموسم 28 تسديدة من خارج الـ 18 مقابل 15 من داخل الـ 18، والتي أسفرت عن الهدفين.

وجاء متوسط تسديدات إمام بواقع 2.9 تسديدة لكل 90 دقيقة في المباراة من بينها 1 لكل 90 دقيقة بين الثلاث خشبات.

وحوّل 5% من فرصه الهجومية لأهداف بواقع هدف من دخل الـ 18 وآخر من خارجها وكلاهما بقدمه اليمنى.

إمام عاشور مع ميتيلاند خلال 7 مباريات في 333 دقيقة سدد 17 تسديدة منها هدفين الأول منهما بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في شباك سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي في ظهوره الأول على الإطلاق.

⚽️أول هدف للمصري إمام عاشور في الملاعب الأوروبية في أول مباراة له مع فريقه الجديد ميتلاند في جميع المسابقات#الدوري_الاوروبي #UEL pic.twitter.com/PDySNMokIP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 16, 2023

الأهلي الموسم الجاري في 31 مباراة بالدوري المصري سجل فقط لاعبيه 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء.

من بينها هدف واحد فقط للاعبي الوسط، تسديدة عمرو السولية في شباك بيراميدز بلقاء الدور الأول، كانت الوحيدة من لاعبي وسط التي سكنت الشباك من خارج الـ 18.

لكن من كم تسديدة؟ 46 تسديدة للثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية من خارج منطقة الجزاء.

في متوسط التسديدات خلال المباراة يتفوق إمام:

كما أسلفنا فمعدله 2.9 خلال 90 دقيقة من بينها 1 بين القائمين والعارضة.

مروان عطية سدد 1.9 لكل مباراة من بينها 0.5 بين القائمين والعارضة. (مع الأهلي والاتحاد)

عمرو السولية سدد 1.4 لكل مباراة من بينها 0.4 بين القائمين والعارضة.

حمدي فتحي سدد 1 لكل مباراة من بينها 0.2 بين القائمين والعارضة. (قبل الرحيل للوكرة)

أليو ديانج سدد 0.6 لكل مباراة من بينها 0.3 بين القائمين والعارضة.

كل هذا وربما ترتفع نسبة لاعبي الأهلي نظرا لتبقي 3 مباريات لكن بكل تأكيد لاعبي الأهلي خاضوا عدد مباريات أكثر من إمام الذي رحل قبل انتصاف الموسم في يناير الماضي.

وكم هي نسبة تحويل الأهداف بين الخماسي سواء بتسديدات من داخل أو خارج الـ 18؟

إمام عاشور: 43 تسديدة سجل منها هدفين بنسبة 5%

مروان عطية: 47 تسديدة سجل منها هدف واحد بنسبة 2% (الهدف بقميص الاتحاد أي أنه مع الأهلي نسبته 0%)

عمرو السولية: 26 تسديدة سجل منها 4 أهداف بنسبة 15% (2 منها من ركلتي جزاء أي أن النسبة ستقل للنصف)

أليو ديانج: 16 تسديدة سجل منها هدفين بنسبة 13%

حمدي فتحي: 17 تسديدة سجل منها هدف واحد بنسبة 6%

الزيادة العددية

الموسم الجاري سجل إمام هدفين من داخل منطقة الجزاء الأول ضد طلائع الجيش مع الزمالك بتسديدة أرضية، ثم تبعها بمتابعة في مباراته الأولى بالدوري الدنماركي بقميص ميتيلاند.

هدفان من أصل 24 تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدوري الدنماركي والمصري الأوروبي.

كما صنع 4 أهداف بقميص الزمالك في النصف الأول من الدوري يضاف إليها صناعة 5 فرص محققة للتسجيل.

في المباريات الـ 15 مع الزمالك في الدوري كان متوسط التمريرات المفتاحية (تمريرة تنتهي بتسديدة سواء سُجلت أو لم تهز الشباك) في المباراة لإمام يصل لـ 1.4 لكل 90 دقيقة.

ويتفوق إمام في تلك الجزئية على رباعي الأهلي حيث يمرر عمرو السولية تمريرة مفتاحية بمعدل 1.2 لكل مباراة، فيما يتساوى ديانج وحمدي فتحي ومروان بـ 0.7 لكل مباراة.

وتصل نسبة دقة تمريرات إمام الصحيحة في منتصف ملعب الخصم بـ 74% من المباراة بواقع 23.7 لكل 90 دقيقة.

في الأهلي يتفوق عليه أليو ديانج حيث يمرر 28 تمريرة في منتصف ملعب الخصم بنسبة دقة 85%.

ثم مروان عطية بـ 27.5 تمريرة بنسبة دقة 80%.

يأتي خلفه حمدي فتحي بـ 20.3 تمريرة لكل مباراة بنسبة دقة 82%.

ويأتي عمرو السولية بـ 22.8 تمريرة صحيحة ونسبة دقة 75%.

وفي التمريرات الطولية يتفوق مروان عطية على زملائه وإمام بواقع 5.6 لكل مباراة بنسبة دقة 71%.

فيما يمرر إمام 3.9 تمريرة طولية لكل مباراة بنسبة دقة 55% وهو رقم يتشابه قليلا مع السولية وحمدي وديانج.

* خريطة إمام عاشور الحرارية في الموسم الجاري من الدوري المصري.

بالنسبة للزيادة العددية داخل منطقة جزاء الخصم، فاعتمد النمساوي مارسيل كولر على حمدي فتحي في تأدية هذا الدور عندما يتشارك مع ديانج ومروان في الوسط.

والنتيجة أن حمدي ساهم بـ 8 أهداف الموسم مسجلا 4 وممررا 4 تمريرات حاسمة، وهو الموسم الأفضل له منذ انضمامه للأهلي في الشق الهجومي.

جميع أهداف حمدي الـ 4 من داخل منطقة الجزاء والتي جاءت ضد الاتحاد المنستيري برأسيتين ثم أمام الداخلية بمتابعة وهدف آخر ضد الرجاء المغربي بتسديدة من داخل الـ 18.

كما صنع جميع أهدافه أيضا من داخل منطقة جزاء الخصم، أهمها 2 ضد الزمالك في لقاء الدور الأول.

* خريطة حمدي فتحي الحرارية في الموسم الجاري من الدوري المصري.

هنا ربما سيعوض كولر رحيل حمدي فتحي بتواجد إمام عاشور لمحاولة الاستفادة أكثر من قدراته الهجومية سواء بالتسديدات من داخل أو خارج منطقة الجزاء أو الصناعة أيضا مستفيدا من قدراته الهجومية.

متعدد المهام

لعب إمام عاشور في مسيرته بحسب ترانسفير ماركت 142 مباراة سجل خلالها 21 هدفا وصنع 12.

8 مراكز مختلفة لعب بها إمام عاشور بين الوسط المحوري والوسط المدافع ولاعب وسط أيسر وأيمن وصانع ألعاب وجناح أيسر وأيمن وظهير أيمن.

انضم للزمالك كجناح أيسر ولعب جناح أيمن وتألق كلاعب وسط مساند ولعب أحيانا كلاعب وسط مدافع.

وفي الضرورة اُعتمد عليه كظهير أيمن في نهائي أمم إفريقيا مع كارلوس كيروش ضد السنغال وكذلك في ملحق تصفيات كأس العالم.

أولى التغييرات التي ظهرت كانت تحوله من لاعب وسط مهاجم إلى ارتكاز مع جايمي باتشيكو.

لكن في الأساس يعود الفضل في ذلك لـ باتريس كارتيرون الذي اعتمد عليه في 2020 بهذا المركز.

في يناير 2021 أجرى FilGoal.com حوارا مع أمير عبد العزيز مدرب الزمالك السابق ومساعد كارتيرون عن التحول الذي حدث لمركز إمام عاشور.

حكي عبد العزيز كواليس تغيير مركز عاشور، قائلا: "الأمر بدأ حين كان الفريق في حاجة لظهير أيمن. ففكرنا في أن يلعب في هذا المركز لأنه لديه عنصر السرعة وجيد في الدفاع والهجوم. لكن بعدها قمنا بتصعيد أحمد عيد من قطاع الناشئين وتم قيده في القائمة الإفريقية".

وواصل "قرار الاعتماد على إمام عاشور كان بدلا من الاعتماد على يوسف أوباما كلاعب إرتكاز. قررنا أن نلعب بثنائي في مركز رقم 8 مكون من أوباما وعاشور، هو قادر على اللعب في مركز 8 ومركز رقم 6، ويؤدي فيها بروح قتالية عالية وأداء جيد".

وكشف عبد العزيز كيف أقنع كارتيرون بتغيير مركزه: "عقدنا جلسة معه أنا وكارتيرون، قلنا له: أنت لاعب رائع ونريد الاستفادة من إمكانياتك، لكن من الصعب الدفع بك في مركز الجناح أو صانع الألعاب في الوقت الحالي لكننا نرغب في تواجدك بشكل أساسي مع الفريق".

رغبة كارتيرون لم تكون السبب الوحيد في إقناع عاشور، فوضح عبد العزيز "بسبب رغبته في اللعب مع المنتخب الأوليمبي والتواجد في الأولمبياد، قال لنا: لدي الاستعداد للعب في أي مركز، أرغب في المشاركة بأي طريقة".

ويكشف عبد العزيز "تحدثنا معه في عملية مسح أبعاد الملعب قبل الحصول على الكرة لكي يتصرف سريعا؛ لكنه يتمتع بهذه المَلَكَة بشكل تلقائي. بالإضافة لأن معظم التدريبات كانت خاصة بسرعة رد الفعل والرؤية واللعب تحت الضغط".

وواصل "لديه كتلة عضلية كبيرة تجعله قوي للغاية بدنيا. جسده ليس ضعيفا ويشبه طارق حامد. فيلتحم كثيرا ولديه روح قتالية عالية".

وشرح "حين استقر الجهاز الفني على مشاركته كظهير أيمن في البداية، خضع لتدريبات كثيرة في المواقف الدفاعية في كيفية التمركز والتحرك في هذا المركز، ونقوم بتصليح أي أخطاء يرتكبها في المران وهذا ما أفاده حين لعب في وسط الملعب".

وأتم "عاشور لديه رؤية وسرعة ويجيد التقدم للأمام ثم الارتداد للخلف بسرعة وتقديم تمريرات رائعة للمهاجم".

وبذلك سيمتلك مارسيل كولر لاعب بالفعل هو متعدد المهام في الوسط وأيضا الجناح وربما الظهير الأيمن حال احتكم الأمر لذلك حسب مجريات اللقاء.

سيحصل كولر على ميزة إضافية تجعله في بعض الأوقات يوفر تغييرا في ظل وجود لاعب يلعب في أكثر من مركز وربما حينها سيكون إمام عاشور حلا سحريا للنمساوي الذي سيدخل موسما مزدحما للغاية ينافس خلاله على كل الجبهات.

فكيف سيتعامل كولر مع إمام وماذا سيقدم اللاعب الدولي؟ هذا ما سنعرفه مع ارتداءه قميص الأهلي في المباريات بدءا من الموسم المقبل.