الزمالك مهدد بعدم الاستفادة من صفقاته في كأس العرب.. اتحاد الكرة يعلن موعد فتح القيد المحلي

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 21:18

كتب : أحمد الخولي

محمود علاء يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في حرس الحدود

سيكون الزمالك مهددا بعدم إمكانية قيد صفقاته الجديدة أو العائدين من الإعارة للمشاركة في بطولة كأس العرب بعد تحديد موعد فتح القيد المحلي.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد المحلي في مصر يوم 27 يوليو الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد يوم 25 يوليو كتاريخ انتهاء القيد لللاعبين في كأس العرب للأندية الأبطال بقوام 35 لاعبا لكل فريق.

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-الحل المحتمل؟

سيحاول الزمالك هنا قيد اللاعبين في البطولة مستغلين كونها لا تلعب تحت مظلة فيفا وبالتالي لا يشترط قيد اللاعبين محليا ودوليا لقيدهم في قائمة البطولة، ولكن هذا سيتطلب موافقة اللجنة المنظمة للبطولة.

الزمالك يواجه خطر حرمانه من القيد من الأساس، إذ كشف مسؤولو النادي في وقت سابق عن عقوبة بإيقاف القيد لحين سداد غرامة لنادي سبورتنج لشبونة على خلفية ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا".

لكن عدم القدرة على ضم صفقات جديدة، لا ينفي إمكانية قيد الزمالك للاعبيه العائدين من الإعارة، أمثال محمود علاء المنتهية إعارته إلى الاتحاد السكندري، وأحمد عيد العائد من الإعارة إلى إنبي إذا توصل الزمالك لاتفاق مع النادي البترولي لعدم تفعيل بند أحقية الشراء، وأسامة فيصل، وحمدي علاء، وحسام أشرف المعارين إلى البنك الأهلي إذا اتفق الزمالك مع البنك على إنهاء إعاراتهم.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من المسابقة، رفقة النصر، والشباب، والاتحاد المنستيري التونسي.

ويبدأ الزمالك مبارياته في البطولة يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري.

وبعيدا عن قرار فتح باب القيد، قرر اتحاد الكرة كذلك اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و2009، كما تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين ، وتقرر تكليف إدارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند إصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023/2024.

وأخيرا، استمع مجلس الإدارة لعرض فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتقريره عن الفترة الماضية وخطته للاستعداد للموسم الجديد وما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد، وسيقوم بيريرا بعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام.

كأس العرب الدوري المصري الزمالك محمود علاء
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