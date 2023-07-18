مانشستر يونايتد يجدد تعاقد راشفورد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تجديد تعاقد ماركوس راشفورد نجم الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة لينتهي في عام 2028.

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وقال ماركوس راشفورد عقب تجديد تعاقده: "انضممت إلى مانشستر يونايتد عندما كنت طفلا في السابعة من عمري وكان لدي حلم، ولا يزال هذا الشغف والفخر والتصميم على النجاح يدفعني في كل مرة أتشرف فيها بارتداء قميص النادي".

وأضاف "مررت بالفعل ببعض التجارب المدهشة هنا ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه وأنا مصمم على الفوز بمزيد من الألقاب في السنوات المقبلة".

وأكمل "بصفتي من مشجعي مانشستر يونايتد طوال حياتي أعرف المسؤولية التي تأتي مع تمثيل هذا الشعار، يمكنني أن أؤكد أنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في الوصول إلى المستوى الذي نحن قادرون عليه".

ولعب راشفورد مع مانشستر يونايتد 359 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 123 هدفا منذ ظهوره الأول في 2016 مع الشياطين الحمر.

وفي الموسم الماضي سجل راشفورد 30 هدفا وفاز بجائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد.

كما ساهم في فوز مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الماضي.