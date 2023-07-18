ميتيلاند يعلن انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 19:13

كتب : عمرو عبد المنعم

إمام عاشور

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

وقال سفيند جرافسن المدير الرياضي لـ ميتيلاند عبر الموقع الرسمي: "كانت تجربة خاصة مع إمام، الذي بدأ بشكل جيد وللأسف تعرض لإصابة سيئة".

وأضاف "بالطبع نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويضه، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير، لكنه مثال أيضا على كيف تسير الأمور عندما تتعامل مع الأشخاص، وتوصلنا لاتفاق جيد مع الأهلي".

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي التعاقد مع إمام عاشور.

وبدأ إمام عاشور مشواره مع فريق غزل المحلة قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة في صيف 2018 لمدة موسم.

وانتقل إمام إلى نادي الزمالك في صيف 2019 قبل أن يرحل في يناير الماضي إلى ميتيلاند الدنماركي.

ولعب إمام عاشور سبع مباريات فقط بقميص ميتيلاند منذ انتقاله في يناير الماضي ونجح في تسجيل هدفين.

بينما شارك لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما في 108 مباراة بالدوري المصري وساهم في 29 هدفا بعد تسجيل 17 وصناعة 12 آخرين.

ولعب إمام عاشور 11 مباراة بقميص منتخب مصر إذ أنه لاعبا دوليا منذ نوفمبر 2021.

وفي آخر تجاربه بالدوري المصري، شارك إمام عاشور في 102 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في مختلف المسابقات.

وحقق إمام خمسة ألقاب في مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية في أبريل الماضي.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن الإصابة تحتاج للعلاج لمدة ما بين 10 إلى 12 أسبوعا للتعافي منذ حدوثتها.

وأشار أبو العلا إلى سير الأمور بشكل جيد بشأن إصابة إمام عاشور وبات قريبا من العودة للملاعب.

وكانت آخر مباريات إمام عاشور مع ناديه في يوم 19 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

بينما آخر لقاء شارك فيه بشكل عام كان يوم 28 مارس الماضي بقميص منتخب مصر أمام مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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