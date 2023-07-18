كتالونيا ستجتمع في أمريكا.. جوردي ألبا على أعتاب إنتر ميامي وموقف سواريز

أعلن خورخي ماس رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي انضمام جوردي ألبا لصفوف الفريق.

جوردي ألبا النادي : لاعب حر إنتر ميامي

وسيكون ألبا ثالث المنضمين لصفوف الفريق بعد زميليه ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وقال ماس للصحفيين في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثليتك": "جوردي ألبا سيوقع اليوم".

وأكمل "ليونيل ميسي سيخوض أول مباراة له مع الفريق يوم الجمعة المقبل".

مواجهة ميسي الأولى ستكون ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات بين أندية الدوري المكسيكي والأمريكي.

وسبق أن صرّح ماس: "نفاوض لاعبان أو 3 للانضمام للفريق، ونتحدث مع جوردي ألبا"

ويمتلك كل فريق في الدوري الأمريكي قائمة مكونة من 3 لاعبين فقط تُسمى اللاعب المحدد وهم الثلاثي الذين يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأقصى للدوري الأمريكي.

الظهير الأيسر خاض 459 مباراة بقميص برشلونة وتوج بلقب الدوري الإسباني 6 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

وبقميص منتخب إسبانيا خاض 93 مباراة دولية وتوج بلقب يورو 2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

وأشار ماس أيضا إلى أمكانية ضم لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي.

وقال ماس عن لويس سواريز: "سواريز لاعب لجريميو، ولديه عقد ونتفهم علاقته الخاصة مع ميسي وبوسكيتس وألبا، لعبوا سويا في برشلونة، وهناك الكثير من الحديث عن انضمامه لإنتر ميامي، لكننا لم نعقد أي محادثات معه أو النادي".

وشدد "لا أعرف كيف سيترك سواريز جريميو، لكن إذا فعل ذلك، سنكون أحرارا للتحدث معه وجلبه لإنتر ميامي، هذه الاحتمال موجود".

ووقع ميسي على عقد يمتد لموسمين ونصف مع خيار التمديد لموسم آخر في 2026.