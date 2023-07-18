ثالث أغلى صفقة للبافاري.. كيم مين جاي إلى بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني ضم المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي قادما من نابولي الإيطالي.

ووقع المدافع البالغ 26 على عقد يمتد لمدة 5 مواسم في صيف 2028، وسيرتدي القميص رقم 3.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" أن بايرن سيدفع الـ50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب.

وأصبح كيم ثاني كوري جنوبي ينضم لبايرن بعد وو يونج جونج.

وبات ثالث أغلى صفقة في تاريخ البافاري بعد لوكاس هيرنانديز (80 مليون يورو) وماتيس دي ليخت (67 مليون يورو).

وقال كريستيان دريسدن المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ: "كيم مين جاي تطور بشكل جيد للغاية، فاز بلقب الدوري الإيطالي وحصد جائزة أفضل مدافع في الدوري، يبهرك من الناحية الجسدية والذهنية وكذلك السرعة".

وأضاف "سعداء لانضمامه للفريق في الفترة التحضيرية ونؤمن أنه سيبهر الجماهير بأسلوب لعبه".

وقال المدافع عبر موقع بايرن ميونيخ الرسمي: "بايرن حلم لأي لاعب كرة قدم، أنتظر القدوم لميونيخ، ستكون بداية جديدة لي، أريد التطور هنا".

وأضاف "هدفي الأول هنا خوض مباريات كثيرة، بالإضافة للفوز بالعديد من الألقاب الممكنة".

وودع الكوري الجنوبي جمهور نابولي عبر إنستجرام: "أرسل هذ الرسالة لجمهور نابولي الذي أظهر الحب والدعم لي، شكرا لكم لقب الدوري أصبح ممكنا بعد مارادونا عقب 33 عاما".

وأضاف "إلى النادي الشغوف نابولي والمدرب سباليتي وزملائي وفوق كل ذلك جمهور نابولي، أود التعبير على امتناني".

وأتم "لا يهم أين سأذهب أو سأكون، سأتذكر نابولي وشكرا لكم، يحيا نابولي دائما".

فيما أشارت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا أن كيم مين جاي سيحصل على راتب سنوي يقدر ما بين 10 لـ12 مليون يورو.

وسيعوض كيم رحيل الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الصيف الجاري. (طالع التفاصيل)

وانضم كيم مين جاي إلى نابولي قادما من فنربخشه الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2025 مع إمكانية مد التعاقد لسنتين إضافيتين.