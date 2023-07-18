ريكورد: الهلال السعودي يريد لويس دياز.. وموقف ليفربول

أصبح لويس دياز جناح ليفربول ومنتخب كولومبيا الهدف الجديد لنادي الهلال السعودي الذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن جورج خيسوس المدير الفني للهلال طلب التعاقد مع لويس دياز.

ووضع الهلال السعودي مبلغ 50 مليون يورو للتعاقد مع لويس دياز من ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن هناك أحد الأندية السعودية الأخرى يسعى لضم لويس دياز، ولم يتم الكشف عن هوية النادي حتى الآن.

موقف ليفربول

على الجانب الآخر يتمسك ليفربول بلاعبه الكولومبي ويرفض تماما فكرة التفريط فيه خلال الصيف الجاري.

ويعد لويس دياز أحد اللاعبين المفضلين لدى يورجن كلوب مدرب ليفربول ويعول عليه كثيرا في طريقة لعب الفريق.

وكان الهلال السعودي تعاقد حتى الآن مع كل من روبن نيفيز نجم ولفرهامبتون ومنتخب البرتغال، وسيرجي سافيتش لاعب وسط لاتسيو ومنتخب صربيا، وكاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال.