صدمة في تشيلسي.. إصابة فوفانا بالرباط الصليبي

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 16:46

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا

تلقى نادي تشيلسي ضربة موجعة بعد إصابة مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا.

وانضم فوفانا إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون يورو.

وأعلن تشيلسي اليوم الثلاثاء إصابة ويسلي فوفانا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع سمير فكري.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي خبر في الجول - بيراميدز فعل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون رومانو: أهلي جدة واثق من ضم محرز.. وهذا شرط مانشستر سيتي الأهلي ينهي تعاقد ميكيسوني بالتراضي.. وتنازل اللاعب عن مستحقاته

وأوضح النادي اللندني أن فوفانا سيخضع لعملية جراحية وسيغيب عن جزء كبير من موسم 2023-2024.

وأشار إلى أن المدافع البالغ من العمر 22 عاما لم يسافر مع بقية زملائه في الفريق بجولتهم التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.

فوفانا تعرض الموسم المنصرم لإصابة قوية أبعدته فترة طويلة عن تشيلسي بعدما عاني من التواء في الركبة.

وخاض صاحب الـ22 عاما 22 مباراة مع تشيلسي سجل خلالهم هدفين.

تشيلسي فوفانا
نرشح لكم
ثالث أغلى صفقة للبافاري.. كيم مين جاي إلى بايرن ميونيخ تمهيدا لرحيله.. كيم مين جاي يودع نابولي ذا أثليتك: تمت.. أونانا ينتقل إلى مانشستر يونايتد دربي ودي.. وست هام يفوز على توتنام في الظهور الأول لـ بوستيكوجلو ذا أثليتك: برايتون يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم كايسيدو رومانو: برشلونة يتمم اتفاقه لتجديد تعاقد بالدي مدربه السابق: كنت خائفا على إمام عاشور حين رحلت.. وهذه أسباب عدم تأقلمه رومانو: مارسيليا اتفق على ضم أوباميانج
أخر الأخبار
الزمالك مهدد بعدم الاستفادة من صفقاته في كأس العرب.. اتحاد الكرة يعلن موعد فتح القيد المحلي 5 دقيقة | الدوري المصري
انتهى الجدل.. الأهلي يعلن ضم إمام عاشور 34 دقيقة | ميركاتو
المصري جون منير يخسر في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم فيفا 23 59 دقيقة | Gamers
مانشستر يونايتد يجدد تعاقد راشفورد 2 ساعة | ميركاتو
ميتيلاند يعلن انضمام إمام عاشور إلى الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
كتالونيا ستجتمع في أمريكا.. جوردي ألبا على أعتاب إنتر ميامي وموقف سواريز 2 ساعة | أمريكا
ثالث أغلى صفقة للبافاري.. كيم مين جاي إلى بايرن ميونيخ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ريكورد: الهلال السعودي يريد لويس دياز.. وموقف ليفربول 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي