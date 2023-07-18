صدمة في تشيلسي.. إصابة فوفانا بالرباط الصليبي
الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 16:46
كتب : FilGoal
تلقى نادي تشيلسي ضربة موجعة بعد إصابة مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا.
وانضم فوفانا إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون يورو.
وأعلن تشيلسي اليوم الثلاثاء إصابة ويسلي فوفانا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وأوضح النادي اللندني أن فوفانا سيخضع لعملية جراحية وسيغيب عن جزء كبير من موسم 2023-2024.
وأشار إلى أن المدافع البالغ من العمر 22 عاما لم يسافر مع بقية زملائه في الفريق بجولتهم التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.
فوفانا تعرض الموسم المنصرم لإصابة قوية أبعدته فترة طويلة عن تشيلسي بعدما عاني من التواء في الركبة.
وخاض صاحب الـ22 عاما 22 مباراة مع تشيلسي سجل خلالهم هدفين.
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