خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع سمير فكري.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع سمير فكري لاعب الداخلية من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويرتبط سمير فكري بتعاقد مع الداخلية حتى صيف 2024.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة جمعت بين سمير فكري ومسؤول التعاقدات بنادي البنك الأهلي.

وأتم الطرفان الاتفاق بينهما، وبدأ البنك الأهلي مفاوضاته مع الداخلية على المقابل المادي للصفقة.

ويلعب سمير فكري -28 عاما- في مركز الجناح الأيسر.

وساهم فكري في 13 هدفا مع الداخلية في مسابقة الدوري هذا الموسم من 33 مباراة خاضهم بقميص الفريق.

ونجح سمير فكري في تسجيل تسعة أهداف وصناعة أربعة آخرين في الدوري.

وحسم الداخلية استمراره في الدوري الموسم المقبل في الجولة الأخيرة بعد فوز درامي على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي من الدوري في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

وكان البنك الأهلي قد أعلن اليوم الثلاثاء عن إتمام التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر.

وتأتي صفقة أيمن أشرف كأول تدعيمات البنك الأهلي للموسم الجديد.