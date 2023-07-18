خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع سمير فكري.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 16:34

كتب : عمرو نبيل

هدف سمير فكري أمام الزمالك

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع سمير فكري لاعب الداخلية من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويرتبط سمير فكري بتعاقد مع الداخلية حتى صيف 2024.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة جمعت بين سمير فكري ومسؤول التعاقدات بنادي البنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
بعد رحيله عن الأهلي.. البنك الأهلي يضم أيمن أشرف خبر في الجول - خطوة تفصل البنك الأهلي قبل إتمام التعاقد مع مدبولي البنك الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع بابافسيليو على التجديد هدف بامبو الـ 50 يقود البنك الأهلي للفوز على فيوتشر

وأتم الطرفان الاتفاق بينهما، وبدأ البنك الأهلي مفاوضاته مع الداخلية على المقابل المادي للصفقة.

ويلعب سمير فكري -28 عاما- في مركز الجناح الأيسر.

وساهم فكري في 13 هدفا مع الداخلية في مسابقة الدوري هذا الموسم من 33 مباراة خاضهم بقميص الفريق.

ونجح سمير فكري في تسجيل تسعة أهداف وصناعة أربعة آخرين في الدوري.

وحسم الداخلية استمراره في الدوري الموسم المقبل في الجولة الأخيرة بعد فوز درامي على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي من الدوري في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

وكان البنك الأهلي قد أعلن اليوم الثلاثاء عن إتمام التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر.

وتأتي صفقة أيمن أشرف كأول تدعيمات البنك الأهلي للموسم الجديد.

الدوري المصري سمير فكري الداخلية البنك الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - بيراميدز فعل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون رومانو: أهلي جدة واثق من ضم محرز.. وهذا شرط مانشستر سيتي خبر في الجول - عرض بلجيكي من أجل التعاقد مع محمد شحاتة تقرير: موسى ديابي يُفضل النصر على أستون فيلا بعد رحيله عن الأهلي.. البنك الأهلي يضم أيمن أشرف ذا أثليتك: برايتون يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم كايسيدو رومانو: النصر قريب من التعاقد مع أليكس تيليس رومانو: مارسيليا اتفق على ضم أوباميانج
أخر الأخبار
بألوان علم أمريكا.. الكشف عن شعار كوبا أمريكا 2024 13 دقيقة | أمريكا
صدمة في تشيلسي.. إصابة فوفانا بالرباط الصليبي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع سمير فكري.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - بيراميدز فعل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون ساعة | ميركاتو
رومانو: أهلي جدة واثق من ضم محرز.. وهذا شرط مانشستر سيتي ساعة | السعودية
الأهلي ينهي تعاقد ميكيسوني بالتراضي.. وتنازل اللاعب عن مستحقاته 2 ساعة | الدوري المصري
جمال محمد علي قائما بأعمال المدير الفني لاتحاد الكرة 2 ساعة | الكرة المصرية
"سأرحل بجسدي ولكن قلبي معكم".. رسالة وداعية من أيمن أشرف لـ جماهير الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي