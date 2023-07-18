خبر في الجول - بيراميدز فعل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون

فعل بيراميدز بند شراء مصطفى فتحي بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز سدد المقابل المادي للتعاون اليوم الثلاثاء وفعل بند شراء اللاعب الذي وقع على العقود بشكل نهائي.

مصطفى فتحي كان قد قضى الموسم الماضي معارا من التعاون لبيراميدز.

وكانت قنوات الكاس القطرية ذكرت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع التعاون لضم مصطفى فتحي وطلب النادي السعودي الحصول على مليون و400 ألف دولار.

ورد مصدر من الأهلي –تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "ما يتردد عن تقدمنا بعرض للتعاون لضم مصطفى فتحي غير صحيح بالمرة".

وينتهي عقد مصطفى فتحي صاحب الـ29 عاما مع التعاون في صيف 2024.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

وسجل مصطفى فتحي 12 هدفا بقميص بيراميدز، وصنع 6.