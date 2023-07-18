الأهلي ينهي تعاقد ميكيسوني بالتراضي.. وتنازل اللاعب عن مستحقاته

أعلن النادي الأهلي إنهاء تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق بالتراضي.

لويس ميكيسوني النادي : لاعب حر الأهلي

وتنازل ميكيسوني عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده موسمين.

وتوجه الأهلي بالشكر للاعب عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

وكانت صحيفة mwananchi التنزانية قد كشفت في وقت سابق توصل سيمبا لاتفاق مع الأهلي مقابل الحصول على ميكيسوني الموسمين المقبلين.

وينضم ميكيسوني إلى معسكر سيمبا وفقا للتقرير يوم 20 يوليو الجاري.

وكان ميكيسوني لاعبا ضمن صفوف سيمبا ونجح خلال موسم ونصف الموسم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة 15 آخرين قبل أن ينتقل إلى الأهلي في صيف 2021.

ويمتد تعاقد ميكيسوني مع الأهلي حتى صيف 2025 ولم يلعب الجناح الموزمبيقي مع القلعة الحمراء سوى موسم وحيد قبل أن يرحل على سبيل الإعارة إلى أبها السعودي.

وشارك ميكيسوني مع الأهلي في 28 مباراة وساهم في ستة أهداف بتسجيل خمس مرات وصناعة هدف وحيد.