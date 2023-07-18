جمال محمد علي قائما بأعمال المدير الفني لاتحاد الكرة

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 15:34

كتب : أحمد الخولي

جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة المصري

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال محمد علي بمنصب القائم بأعمال المدير الفني للاتحاد.

وأعلن اتحاد الكرة تكليف جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بمنصب القائم بأعمال المدير الفني للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة المصري نظيره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بهذا القرار خلال الساعات المقبلة.

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ويبحث الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة حازم إمام ومحمد بركات عن تعيين خليفة للبرتغالي نيلو فينجادا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في إبريل الماضي توجيه الشكر لنيلو فينجادا الذي شغل منصب المدير الفني للاتحاد بعد نهاية تعاقده.

يذكر أن الراحل محمود الجوهري هو أول شخص في تاريخ الكرة المصرية يتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

وتعاني الكرة المصرية غياب التأريخ والأرشيف الدقيق، لكن استنادا لأرشيف الصحافة الرياضية المصرية فإن ترتيب المدراء الفنيين للجبلاية كان كالتالي:

-محمود الجوهري "استقال لخلافات مع اتحاد الكرة"

-محمد السياجي "رحل عن عالمنا متأثرا بوعكة صحية"

-عمرو أبو المجد "استقال لعدم تعيين المدربين الذين اختارهم لمختلف المنتخبات السنية"

-فتحي نصير "رحل لخلافات مع اتحاد الكرة"

-فاروق جعفر "رحل لخلافات مع اتحاد الكرة"

-محمود سعد "أقيل من منصبه بناء على قرار من اللجنة الثلاثية التي كانت تدير اتحاد الكرة"

-نيلو فينجادا "رحل بنهاية تعاقده"

بين هؤلاء الأشخاص من رحل بمشكلة ومنهم من قدم استقالته لعدم المساندة حتى أن بعض من مقترحاتهم لم تُنفذ بعد مرور أكثر من 15 عاما على رحيلهم.

اتحاد الكرة المصري فينجادا جمال محمد علي
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