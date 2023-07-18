"سأرحل بجسدي ولكن قلبي معكم".. رسالة وداعية من أيمن أشرف لـ جماهير الأهلي

أرسل أيمن أشرف المنتقل للبنك الأهلي رسالة وداعية لجماهير الأهلي فريقه السابق بعد إعلان رحيله.

أيمن أشرف النادي : البنك الأهلي الأهلي

وأعلن البنك الأهلي ضم أيمن أشرف رسميا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وكتب أشرف عبر حسابه على إسنتاجرام: "في الكثير من الأوقات قد ننشر صورا ولكن أحيانا لا تستطيع أن تصف شعورك".

"النادي الاهلي بالنسبة لي ليس فقط فريق ألعب بصفوفه ولكنه بيت وحياة ووطن عشت به أفضل أيام حياتي، عشت طفولتي ونجاحي وكنت لاعبا وشجعا وسأظل".

"أريد أن أشكر جماهير الأهلي العظيمة على المساندة الدائمة وأشكر مجلس الإدارة وجميع اللاعبين الذين زاملتهم وجميع الأجهزة الفنية سأفتقدكم جميعا، لقد بذلت كل ما استطيع من جهد وتضحيات من أجل هذا الجمهور الذي صنع اسم أيمن أشرف".

"كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي هنا ولكني أعلم جيدا أن الحياة ليست دائما عادلة، حان وقت الرحيل وسأرحل بجسدي ولكن قلبي هنا معكم وأتمنى لكم التوفيق".

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وكشف نادي البنك الأهلي أن صفقة أيمن أشرف هي أولى صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي من الدوري في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

وكان أيمن أشرف قد عاد إلى الأهلي في صيف 2017 قادما من سموحة واستمر لمدة ست سنوات.

وبدأ أيمن أشرف مشواره من شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة معارا في صيف 2013 لمدة موسم.

وانتقل أشرف إلى سموحة بشكل نهائي في صيف 2014 واستمر لمدة ثلاث سنوات قبل أن يعود للأهلي مجددا.

وخاض أيمن أشرف 215 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات.

ونجح ظهير أيسر الأهلي والذي شارك كمدافع في الكثير من الفترات، في المساهمة بتسعة أهداف بعد تسجيل خمسة وصناعة أربعة آخرين.

وتوج أيمن أشرف مع الأهلي بلقب الدوري المصري ست مرات وكأس مصر مرتين.

كما حصد أيمن أشرف دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ثلاث مرات بينما حقق السوبر الإفريقي مرتين.