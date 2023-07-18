خبر في الجول - عرض بلجيكي من أجل التعاقد مع محمد شحاتة

تلقى محمد شحاتة لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي وطلائع الجيش عرضا بلجيكيا.

وعلم FilGoal.com أن سيركل بروج الذي يلعب ضمن الدوري الممتاز في بلجيكا، قد طلب التعاقد مع لاعب وسط طلائع الجيش.

وحصل نادي طلائع الجيش على عرض سيركل بروج عن طريق إحدى شركات التسويق.

وكان شحاتة قدّم أداءا رائعا مع المنتخب الأولمبي الذي حصد وصافة بطولة إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت بالمغرب.

وسجل شحاتة هدف تأهل مصر إلى أولمبياد باريس والذي كان في شباك غينيا بنصف النهائي.

وخاض محمد شحاتة 30 مباراة مع طلائع الجيش في الموسم المنقضي.

ونجح طلائع الجيش في الاستمرار بمسابقة الدوري بعدما اختتم الموسم بـ 36 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أسوان وغزل المحلة.

وأنهى سيركل بروج الدوري البلجيكي في الموسم المنقضي بالمركز السادس.

ويستعد شحاتة لخوض منافسات أولمبياد باريس في صيف 2024 مع منتخب مصر.