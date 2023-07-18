دربي ودي.. وست هام يفوز على توتنام في الظهور الأول لـ بوستيكوجلو

حقق وست هام الفوز على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية.

دربي لندن الودي أقيم على ملعب أوبتوس في أستراليا.

المباراة كانت هي الأولى لتوتنام تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لجيمس ماديسون وجوجليلمو فيكاريو مع توتنام.

تقدم وست هام بالهدف الأول عن طريق داني إنجز في الدقيقة الـ 18 برأسية مستغلا عرضية من جارود بوين.

وبعد خمس دقائق أضاف ديفين موباما بالهدف الثاني برأسية أخرى بعد ركنية نفذها إيمرسون رويال.

وفي الشوط الثاني قلص جيوفاني لو سيلسو الفارق لتوتنام في الدقيقة الـ 68 بمتابعة لرأية إيفان بيريسيتش.

وأضاف ديستيني أودوجي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق برأسية بعد عرضية من بيريسيتش.

وأعاد جيانلوكا ساكاماكا التقدم لوست هام في الدقيقة الـ 78 مستغلا تمريرة من بابلو فورنالس لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب توتنام مباراته الودية المقبلة ضد ليستر سيتي يوم 23 يوليو المقبل.