تقرير: موسى ديابي يُفضل النصر على أستون فيلا

يُفضل موسى ديابي جناح باير ليفركوزن الانتقال للنصر السعودي على عرض أستون فيلا.

ويلعب الفرنسي ابن الـ23 عاما في مركز الجناح الأيسر ويمكنه اللعب كمهاجم وهمي وجناح أيمن.

وأبلغ ديابي نادي النصر بحسب "كالتشيو ميركاتو" موافقته على الانتقال لصفوف العالمي.

وأوضحت التقارير أن ديابي منح النصر الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفركوزن لإتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن ديابي المطلوب بقوة في أستون فيلا يرغب في الانضمام لكتيبة البرتغالي كريسيتانو رونالدو.

يذكر أن النصر الذي يضم رونالدو تعاقد حتى الآن مع مارسليو بروزوفيتش وبات قريبًا من ضم سيكو فوفانا.

وكان ديابي محط أنظار أرسنال و نيوكاسل ولكن مغالاة باير ليفركوزن في المطالب المالية وقفت أمام إتمام الصفقة.

ديابي سجل 14 هدفا وصنغ 11 آخرين في 48 مباراة مع ليفركوزن هذا الموسم.