كرة سلة - خسارة آنسات مصر أمام كندا في كأس العالم للشابات

تعرضت آنسات منتخب مصر للخسارة أمام كندا في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما.

وتغلب منتخب كندا على مصر بنتيجة 100-44 لينهي المنتخب الكندي المجموعة في الصدارة منفردا.

وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد منافسات كأس العالم للآنسات تحت 19 عاما حتى 23 يوليو الجاري.

وكانت آنسات مصر قد حققن انتصارا تاريخيا على الصين في الجولة الماضية بنتيجة 60-56.

وتقام منافسات دور المجموعات من أجل ترتيب المراكز قبل أن تخوض المنتخبات مباريات ثمن النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ورغم الخسارة تألقت جنى الألفي لاعبة منتخب مصر بتسجيل 20 نقطة بالإضافة لـ 9 محاولات ناجحة.

ويشارك منتخب مصر للمرة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للسيدات.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المصري هي تحقيق المركز الثاني عشر في النسخة الماضية.