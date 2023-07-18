بعد رحيله عن الأهلي.. البنك الأهلي يضم أيمن أشرف

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 14:54

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن أشرف لاعب الأهلي لمدة موسمين.

ويأتي التعاقد مع أيمن أشرف كصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

وكشف نادي البنك الأهلي أن صفقة أيمن أشرف هي أولى صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

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وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي من الدوري في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

وكان أيمن أشرف قد عاد إلى الأهلي في صيف 2017 قادما من سموحة واستمر لمدة ست سنوات.

وبدأ أيمن أشرف مشواره من شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة معارا في صيف 2013 لمدة موسم.

وانتقل أشرف إلى سموحة بشكل نهائي في صيف 2014 واستمر لمدة ثلاث سنوات قبل أن يعود للأهلي مجددا.

وخاض أيمن أشرف 215 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات.

ونجح ظهير أيسر الأهلي والذي شارك كمدافع في الكثير من الفترات، في المساهمة بتسعة أهداف بعد تسجيل خمسة وصناعة أربعة آخرين.

وتوج أيمن أشرف مع الأهلي بلقب الدوري المصري ست مرات وكأس مصر مرتين.

كما حصد أيمن أشرف دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ثلاث مرات بينما حقق السوبر الإفريقي مرتين.

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