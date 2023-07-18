ذا أثليتك: برايتون يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم كايسيدو

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

رفض برايتون عرضا ضخما من تشيلسي للتعاقد مع مويسيس كايسيدو.

ويمتد تعاقد كايسيدو مع برايتون حتى صيف عام 2027.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن برايتون رفض الحصول على 70 مليون إسترليني من تشيلسي للتخلي عن كايسيدو.

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وأوضحت التقارير أن تشيلسي سيواصل محاولاته وسيقدم عرضا جديدا خلال الأيام المقبلة لضم كايسيدو.

ويحتاج تشيلسي للتعاقد مع لاعب في وسط الملعب لتعويض رحيل ماتيو كوفاسيتش الذي انضم لمانشستر سيتي.

اللاعب الإكوادوري صاحب الـ 21 عاما انضم لبرايتون في 2021 وقضى فترة إعارة مع بيرشوت البلجيكي قبل أن يعود لبرايتون من جديد.

لاعب الوسط شارك خلال الموسم الماضي مع برايتون في 43 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وسيلعب برايتون الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بينما لن يشارك تشيلسي في أي بطولة قارية.

تشيلسي برايتون مويسيس كايسيدو
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