رودريجو: التعاقد مع مبابي؟ لا أعرف هو ينضم لريال مدريد كل عام

نفى رودريجو جوس لاعب ريال مدريد معرفته بأي ملعومات عن إمكانية انضمام كيليان مبابي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقال رودريجو عن شائعات انضمام كيليان مبابي لريال مدريد عبر شبكة سبورت TV: "الأمر معقد لأن مبابي وهاري كين ينضمان لريال مدريد كل عام، عندما أتيت إلى هنا كان الهناك الكثير من الكلام حول ضم بوجبا".

وتابع "أنا لا أعرف أي شيء وليس لدي معلومات عن الأمر ويجب أن ننتظر، بالتأكيد أتمنى انضمامه لأنه سيساعدنا كثيرا".

وأضاف "الإدارة تقوم بعمل رائع في التعاقدات ويحاولون مزج الخبرة الموجودة بالفريق مع الشباب الذين يتم التعاقد معهم من أجل المستقبل ومن أجل الحاضر أيضا".

وكان مبابي قد أعلن نيته عدم تفعيل بند تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي لينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وسيرتدي رودريجو رقم 11 بداية من الموسم المقبل عقب رحيل ماركو أسينسيو.

وكان ريال مدريد قد توج بكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

وتعاقد ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع جود بيلينجهام وأردا جولير وفران جارسيا مع عودة براهيم دياز من الإعارة.